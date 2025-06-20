親海駅首宗租賃 內地客1.5萬租1房戶

業主兩年前購入 回報4厘

據了解，親海駅暫有逾30個放租盤，開放式單位叫租1.2萬元起。

此外，中原地產副區域營業經理王勤學表示，新入伙的元朗錦上路站柏瓏，本月暫錄30宗租賃成交，平均實用呎租約40元。

王又稱，柏瓏日前連錄4宗租賃個案，包括5座高層A1室，實用527方呎，2房連儲物房間隔（俗稱兩房半），獲九龍上班族以2.1萬元承租，實用呎租39.8元。業主於2022年5月以1052.92萬元一手購入，租金回報約2.4厘。

另外，市場續錄內地生來港租樓個案。中原首席分區營業經理陳韻兒表示，大圍金獅花園1期E座中層01室，實用266方呎1房間隔，獲來港升學的內地生以1.2萬元承租，並先付一年租金涉約14.4萬元，實用呎租逾45元。業主於2018年以390萬元購入，租金回報約3.7厘。

嘉亨灣海景3房 實呎租54元

香港置業首席區域董事張國炳表示，西灣河嘉亨灣本月暫錄約5宗租務成交，其中6座高層D室，實用742方呎，3房1套間隔，望海景，以約4萬元租出，實用呎租約54元。業主於2007年中以約861萬元一手購入，租金回報約5.6厘。