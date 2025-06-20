西九文化區申建1995伙私宅 規劃署不反對

資料顯示，上述地點位於西九藝術大樓旁地皮，地皮面積約21.53萬方呎，申請人擬在地點內興建分層住宅，並申請略為放寬該發展的總樓面面積，計劃以總發展地積約2.08倍作發展，擬建7幢22至27層高（包括3層平台）住宅綜合物業，提供約1995個住宅單位，涉及約116.79萬方呎。

項目另設約22萬方呎非住宅樓面，預計提供住客會所、餐飲及娛樂等設施，同時設約5.3萬方呎私人休憩空間，住宅連零售等部分，總發展樓面約138萬方呎。

城規會今討論 料可獲通過

翻查資料，西九文化區管理局早前預計，將於今年耗盡2008年港府向管理局一筆過注資的216億港元撥款。由於資金鏈斷裂，政府去年容許將部分西九業權由「只租不賣」的方案，改為容許出售，而出售所得的收益，全部由管理局保留，毋須再補地價。

事實上，九龍站一帶的二手買賣活躍，成交呎價介乎2萬至逾3萬元，亦備受名人鍾愛。如「樓市大好友」的行政會議前成員林奮強，於2004年起先後以約1.3億元購入九龍站至少15伙，並已沽出11伙，套現約2.16億元。

林氏上月再沽出擎天半島1座高層3房雙套房單位，實用1119方呎，成交價約2460萬元，實呎21,984元，持貨約17年，帳面獲利1030萬元或約72%。

另已故「賭王」何鴻燊的四太太梁安琪，旗下尚嘉控股行政總裁兼執行董事吳士元，上月以4580萬元售出君臨天下一個3房戶，實用1061方呎，屬3房1套連工人套房間隔，連一個車位出售，折合實呎43,167元。吳氏持貨21年，帳面勁賺3366萬元或2.8倍。