匯景6年來首宗相連戶成交 1638萬易手

至於上述最新成交單位之原業主，則於1999年以365萬元購入F室，再於2007年以423.8萬元購入E室，隨後將兩伙打通，總購入價788.8萬元，帳面賺849.2萬元或近1.1倍。

蔚皇居3房2400萬沽 實呎2.34萬

另資料顯示，中半山梅道蔚皇居高層戶，實用1026方呎，屬3房1套連儲物室，本月初以2400萬元易手，呎價23,392元。單位原業主為利達豐物業投資有限公司，其股東及董事包括許銳生（HUI, YUI SANG），為從事製衣業的利達豐環球創辦人，於2010年以2300萬元購入，持貨約15年，帳面獲利約100萬元或4%，惟連使費後料需微蝕離場。

港景峰3房1600萬沽 6年半實蝕34%

部分屋苑則錄高峰期入市的業主勁蝕離場個案。資料顯示，尖沙嘴港景峰2座低層G室，實用899方呎，屬3房1套連士多房間隔，望九龍公園及開揚市景，以1600萬元易手，實呎17,798元，為屋苑今年暫錄呎價最低水平。原業主於2019年1月以2228萬元購入，持貨約6年半，帳面蝕讓628萬元或28%，連使費料實蝕約760萬元或34%，料為屋苑近3年來最大宗蝕讓個案。

中原分行副區域營業經理張鎮邦表示，將軍澳天晉IIIA 5A座低層C室，實用541方呎，兩房間隔，採開放式廚房設計，以800萬元易手，實呎14,787元。買家為專才客，因拆息回落決定轉租為買。

張續稱，原業主於2014年10月以609.58萬元一手購入，持貨逾10年半，帳面賺190.42萬元或31%。