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經濟

香港地產

尚瓏45伙劈價 低4年前最多35% 折實均呎不足2萬 242呎457萬起

【明報專訊】個別新盤趁拆息低企，突擊劈價清貨。富豪酒店（0078）旗下西營盤皇后大道西尚瓏，2021年3月以折實均呎30,229元首推50伙，售出7伙及套現約7500萬元後，發展商去年將部分單位轉為放租，新近突擊修改1號價單，將45伙定價調減16%至20%，並將直減折扣由16%，增加至29%或32%，最高減幅約35%，整批單位最新折實均呎約19,924元；發展商同時加推2號價單涉35伙，安排周日（22日）先到先得發售74伙，當中50伙屬連租約，242方呎開放式戶折實456.7萬元入場。

明報記者 林可為

尚瓏是次涉減價的45伙，屬1A號價單，扣除面價調減，以及全部折扣後，整批折實均呎約19,924元。富豪物業代理董事衛振聲表示，近期新盤市况不俗、加上拆息低企，集團認為是合適時機重推，而單位調減售價後的價位，相信市場可以接受。衛續稱，是次提供最高折扣分為29%（涉12伙）、32%（涉33伙），前者屬擁有較開揚景觀的高層戶、後者屬中低層戶。

周日賣74伙 50伙為連約戶

以7樓A室實用431方呎兩房戶為例，2021年價單定價1521.43萬、實呎3.53萬元，現時減至1217.144萬元、實呎2.82萬元，減幅20%。按2021年最高折扣16%計，當時折實價1278萬元、折實呎價2.96萬元：若以最新折扣32%計，最新折實價827.66萬元、折實呎價1.92萬元，降幅約35%。項目亦加推2號價單涉35伙，單位實用242至477方呎，扣除29%及32%最高折扣後，折實價約467萬至1080萬元、折實呎價約1.9萬至2.27萬元。

尚瓏已上載銷售安排，周日（22日）以先到先得形式發售74伙。值得一提的是，當中50伙屬連租約單位；以入場單位、6樓實用242方呎D室開放戶為例，折實價約456.7萬元（折實呎價1.88萬元），如以實用呎租約90元、推算月租約2.17萬元計，買家料可獲租金回報逾5厘。事實上，尚瓏租務市况不俗，平均實用呎租約90元，個別高層呎租近100元；代理消息稱，就連「大馬女神」、藝人林明禎亦曾以月租約4萬元，租住由小業主持有的尚瓏高層兩房連平台特色戶。

柏瓏II連錄19宗撻大訂

此外，個別於3年前樓價高峰期入市的買家，選擇撻大訂。信置（0083）牽頭、已屬現樓的元朗錦田柏瓏II，新近連錄19宗撻大訂，屬近日單次涉撻大訂個案最多樓盤，相關單位於2022年5月售出，成交價712.6萬至902.8萬元，涉總值約1.56億元，估計買家遭收10%訂金、料涉殺訂總額約1560萬元。柏瓏II亦上載新銷售安排，推出42伙3房及4房戶（並非上述撻大訂單位），於6月27日、即下周五起，至9月26日期間每逢周一、三、五招標。

相關字詞﹕拆息低企 富豪酒店 信置 尚瓏 柏瓏II

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