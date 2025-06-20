英按息跌薪酬升 料樓價具韌性

Halifax的數據顯示，英國5月份樓價按月升轉跌，錄0.4%跌幅，為繼3月份按月跌0.5%後，再度錄得跌幅，4月份則按月錄0.3%升幅；惟按年計5月份仍錄2.5%升幅，較4月份的按年升3.2%有所收窄，5月份經季節性調整的平均樓價近29.7萬英鎊。

Halifax：上月樓價按年升2.5%

至於英國另一主要按揭機構Nationwide的數據顯示，5月份英國樓價經季節性調整後，由4月份按月跌0.6%，轉為按月升0.5%，按年計則升幅與4月相若，5月份樓價按年升3.5%，4月份則按年升3.4%，5月份英國未經季節性調整的平均樓價約為27.3萬英鎊。

Bryden指出，過去12個月英國樓價按年計持續錄得升幅，期內樓價按月計間或出現輕微調整，反映樓市保持平穩，事實上，今年初至5月底止當地平均樓價累計僅跌0.2%，而期內市場經歷了新印花稅於4月1日生效，市場似乎已消化新印花稅生效前春季成交激增的短期影響。

新印花稅生效 樓市交投仍向好

Nationwide首席經濟師Robert Gardner亦指出，官方數據顯示買家為避免置業成本增加，而提前於今年3月入市，導致3月份住宅成交量大增，約為往常成交量的兩倍，創下自2021年以來的最高紀錄，然而最近批出的按揭貸款數量反映，即使新印花稅已生效，樓市交投仍向好，對樓價有一定支持，5月份樓價按年計升幅略高於4月份，而扣除季節性因素後，按月計樓價更由跌轉升。

上月倫敦樓價升幅放緩

至於各區樓價，再參考Halifax的數據，上月英國大部分地區樓價按年均錄得升幅，其中北愛爾蘭5月份樓價按年大升8.6%，平均樓價升至約20.9萬英鎊；威爾斯及蘇格蘭樓價5月份按年齊升4.8%，平均樓價分別為約23萬及近21.5萬英鎊。

至於英格蘭樓價，其中西北地區和約克郡及亨伯地區5月份樓價均按年升3.7%，西北地區平均樓價近24.1萬英鎊，約克郡和亨伯地區平均樓價則近21.4萬英鎊；倫敦上月樓價按年升幅續放緩，5月份按年升幅收窄至1.2%，平均樓價約54.2萬英鎊，仍為全英國平均樓價最高的地區。

對於英國樓市前景，Bryden認為，雖然樓價相對於收入仍偏高，買家的負擔能力依然面對挑戰，但隨着當地薪酬保持增長，加上按揭利率回落，有助支持買家入市信心，樓市前景將取決於英倫銀行的減息速度、未來的工資增長，以及通脹趨勢，即使英國經濟前景尚未明朗，家庭財務面臨壓力，但近期樓市展現韌性，預期未來數月可保持此勢頭。

Gardner則指出，儘管環球經濟不確定性加劇，惟失業率保持於低水平，薪金持續提升，家庭資產負債表偏強，如利率於未來數季進一步下調，借貸成本下降，將增強英國潛在買家的入市條件。

若看好當地樓市保持平穩，近年不乏英國樓盤來港展銷，如由伯克利集團（Berkeley Group）發展的South Quay Plaza第二期Harcourt Gardens，項目毗鄰金絲雀碼頭（Canary Wharf），處於倫敦2區（Zone 2），鄰近South Quay DLR站，屋苑設施包括健身室、遊戲室、私人電影院、辦公空間及游泳池等。

Harcourt Gardens樓高56層，提供351伙，備有1房至3房單位及頂層豪華公寓，1房至3房單位面積介乎595至1271方呎，售價由72.75萬英鎊（約767.2萬港元）起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]