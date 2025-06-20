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經濟
楊智佳 數據尋寶

投資策略

楊智佳：亞盛醫藥逆市升 屬優質生科股可長揸

【明報專訊】美國聯儲局議息後，主席鮑威爾為壓低通脹預期而保持審慎取態，未給予市場驚喜。至於美軍可能介入以色列及伊朗戰事之中，令投資者憂慮地緣政治風險升溫。加上美股周四假期，投資者避險沽盤積壓於港股之上，令港股跌勢加劇。恒生指數昨日下跌472點，收報23,237點，主板成交2200億元，壞消息令沽盤增加，單邊跌市交投上升。

上日本欄提到的支持位23,345點瞬間失守，短線走勢的確變了樣。投資者憂慮以伊局勢衍生新一輪中美矛盾，自然不利港股，陰霾未消除的話，港股暫時偏向弱勢。不過，假如要尋找機會吸納港股的話，調整始終帶來中線機會，較理想是等待恒指低位出現約2%的強力反彈，才再出手亦未遲，以今年的往績，這種強力反彈是港股從短期跌市當中回穩的信號，况且，於地緣政治風險之中，一旦投資者積極買入象徵危機降溫，往往出現單邊走勢多於反覆走勢。

恒指未來一周或受壓 耐心等機會

根據最近一年趨勢，恒指於聯儲局議息後翌日表現，多數與其後5個交易日表現相符。恒指昨日下跌472點後，按往績，未來一周仍有機會受壓。因此，似乎耐心等機會比即時撈底好一點。

《明報》港股數據庫涵蓋的30個行業當中，昨日全線下跌1%至4%。上升5%或以上股份108隻，下跌5%或以上股份251隻；整體港股之中，上升股份463隻，下跌股份1685隻，毫無疑問是4月大跌市之後的罕見單邊跌市。

就連被認為有避險作用的金礦股都大跌，靈寶黃金（3330）下挫8.7%，萬國黃金（3939）下滑1.87%。於單邊跌市之中，能夠逆市上升或小跌的股份，大概只有3個理由，第一，受惠當前地緣政治形勢，第二，極能發揮避險作用，第三，投資者極度惜售。

昨日逆市上升或小跌的日線多頭排列股份當中，留下較深印象的包括中遠海運國際（0517）（上升1.16%）、亞盛醫藥（6855）（上升0.5%）及美圖公司（1357）（下跌0.13%）。

中遠海運國際主要從事航運相關多項業務，收入盈利表現尚算穩健，股息率達到9.1厘，本身都是穩健型股份的選擇。市盈率10.8倍尚算合理，而且走勢向好。航運業或受惠伊朗威脅霍爾木茲海峽的因素。不過，地緣政治風險影響未必長久，短線強勢不易持續。

亞盛醫藥則是本欄早前推介的股份，於生科股之中，擁有多隻具競爭力及領先的候選新藥，屬優質生科股，昨日逆市上升，是利好消息的延續效應，原因是Bcl-2抑制劑被發現聯合治療用於高危骨髓增生異常綜合徵（HR-MDS）的數據顯著理想，亞盛醫藥本身仍是值得長期持有的港股之一。

美圖後市料強勢 伺機吸納

美圖公司近年業績翻身，其應用程式配合AI應用再顯競爭力，去年收入增長24%，經調整純利上升59%，歷史市盈率55倍在於增長型AI概念股而言，估值可接受，在港股市場為數不多。以其風險系數偏高的特質，於單邊跌市之中仍力保不失，可見投資者頗為惜售，是最後才願意沽出的股份，後市預料保持強勢，趁着近期港股市况轉弱，不妨伺機吸納。

[楊智佳 數據尋寶]

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