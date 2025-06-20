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經濟
2025年6月20日星期五
股市最前線
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親海駅首宗租賃 內地客1.5萬租1房戶
虛擬銀行一年定存仍見逾2厘
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【明報專訊】虛擬銀行推出迎新優惠，一個月可達16厘。同時屬少數存款期為12個月息率仍有2厘以上。
日報新聞-相關報道：
人民幣定存高息精選
(2025-06-20)
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