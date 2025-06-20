淘天京東「618」港參與用戶數新高

淘天方面，618購物節期間453個品牌的成交額破億元（人民幣，下同）。截至6月18日，淘天平台上有453個品牌的成交額破億元。Apple、美的、海爾、小米等多個品牌成交額破10億元。購買用戶人數按年雙位數增長。截至6月12日，3C數碼、美妝等品類的12款新品各自成交額破億元。新品牌方面，小眾及高增長品類有強勁增長，以老鋪黃金為例，該品牌今年618期間的成交額首次突破10億元。

至於淘寶香港業務，淘天指出，淘寶香港站新增用戶按年增逾兩倍。本港618期間新開淘寶會員即88VIP的人數是日常的6倍，而淘寶香港88VIP年消費金額是非會員的5倍。

京東直播成交額增2.9倍

另一邊廂，京東表示5月30日至6月18日期間，京東零售線上、線下及京東外賣整體訂單量逾22億單，當中3C、家電品類的規模和增速穩居行業第一，京東採銷直播成交額按年增2.85倍。

港澳方面，京東618期間錄得相關成交量分別按年增104%和逾50%。單計香港市場，電腦、家電、手機等品類成交額均錄得三位數按年增幅。