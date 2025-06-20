明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

莎莎上年度少賺65% 首財季營業額轉升

【明報專訊】化妝品股莎莎國際（0178）公布，截至今年3月底2024/2025財年少賺64.8%至7697.3萬元，每股盈利為2.5仙。若撇除一次性的內地閉店成本撥備3000萬元，核心盈利按年跌51.1%至1.07億元。每股派末期息1.7仙，按年跌66%；全年股息2.45港仙，按年跌51%，相等於年內核心盈利約70%。莎莎現財年下半年受惠深圳重啟一簽多行政策及經濟刺激措施，同店由上半財年跌22.3%，收窄至下半財年的跌14.7%，線下銷售亦由上半財年跌15.8%，收窄至跌5.5%。

郭少明冀開放全大灣區一簽多行

值得留意的是，改善勢頭延續至2025/2026財年，莎莎首季度營業額轉升4.5%至8.11億元，當中港澳、內地及東南亞分別升9.5%、跌23.3%及升12.5%。談及首季度表現好轉，集團主席郭少明（圖）認為「唔可以話曙光初露，但做生意最緊要望到前面有路行」，現時北上消費及人流已大定，生意已較去年報復式消費後好轉，在開放深圳一簽多行及本港盛事不斷，訪港旅客增加，望政府加快開放更多城市，甚至全大灣區的一簽多行。

他續指出，上半年續租店舖獲減租約10%，本港門店數量較疫情前減少四成，有相當大空間開店，已於上月新簽一間尖沙嘴店，望找到合適位置續在旅客及民生區開店，預期新財年資本開支約8000萬元，包括投資在IT、新店等。

集團執董兼首席財務總監鍾明杰表示，港元轉弱，加上盛事經濟下，首季度數字為公司打了強心針，望全年同店能夠轉為正增長。

莎莎截至今年3月底尚有18間內地門店，將於6月底前全數關閉。郭少明指出，3000萬元撥備已足夠覆蓋全部關店開支，不影響現財年利潤。自7月起再無門店營運開支，對內地生意有幫助，預期中國市場虧損將大幅收窄，並希望在現財年下半年錄得盈利。

相關字詞﹕盛事經濟 零售業 一簽多行 化妝品股 鍾明杰 郭少明 莎莎

上 / 下一篇新聞

港維持P不變 金管局提醒拆息或升 分析料推升新做按息重上3.25厘
港維持P不變 金管局提醒拆息或升 分析料推升新做按息重上3.25厘
儲局官員對減息分歧 料今年按兵不動增至7人
儲局官員對減息分歧 料今年按兵不動增至7人
港股挫472點連跌3日 騰訊失500元
港股挫472點連跌3日 騰訊失500元
大摩焦點股名單剔出泡泡瑪特 加入財險
大摩焦點股名單剔出泡泡瑪特 加入財險
唐家成：港深交易所角色非競爭 最重要合作多元化發展
唐家成：港深交易所角色非競爭 最重要合作多元化發展
中國連續兩月沽美債 持倉16年低 外資4月持貨降 港減持156億美元
中國連續兩月沽美債 持倉16年低 外資4月持貨降 港減持156億美元
海天曾破底 周六福暫超購89倍
海天曾破底 周六福暫超購89倍
滴灌通成14年來首家投資公司申上市
滴灌通成14年來首家投資公司申上市
德勤上調全年IPO集資預測至2000億
德勤上調全年IPO集資預測至2000億
淘天京東「618」港參與用戶數新高
淘天京東「618」港參與用戶數新高
英央行放鴿 市場料8月減息 瑞士挪威菲律賓同日降利率
英央行放鴿 市場料8月減息 瑞士挪威菲律賓同日降利率
中東局勢惡化 油價見近5個月高位
中東局勢惡化 油價見近5個月高位
OpenAI指Meta 開價7.8億挖角
OpenAI指Meta 開價7.8億挖角
張兆聰：以伊衝突利運費升 留意中遠海能
張兆聰：以伊衝突利運費升 留意中遠海能
虛擬銀行一年定存仍見逾2厘
虛擬銀行一年定存仍見逾2厘
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
植耀輝：哈電業績惹憧憬 不急沽貨
植耀輝：哈電業績惹憧憬 不急沽貨
方保僑：香港青年的未來視野
方保僑：香港青年的未來視野
技術取勝：中石油有初步回穩迹象
技術取勝：中石油有初步回穩迹象
盧駿匡：恒指動力持續降 或下破21000
盧駿匡：恒指動力持續降 或下破21000
楊智佳：亞盛醫藥逆市升 屬優質生科股可長揸
楊智佳：亞盛醫藥逆市升 屬優質生科股可長揸
周顯：加密貨幣與數字貨幣分別
周顯：加密貨幣與數字貨幣分別
譚新強：伊朗和烏克蘭 成核武政策最佳反面教材
譚新強：伊朗和烏克蘭 成核武政策最佳反面教材
湯文亮：特朗普立威 先要令以伊講和
湯文亮：特朗普立威 先要令以伊講和
英按息跌薪酬升 料樓價具韌性
英按息跌薪酬升 料樓價具韌性
尚瓏45伙劈價 低4年前最多35% 折實均呎不足2萬 242呎457萬起
尚瓏45伙劈價 低4年前最多35% 折實均呎不足2萬 242呎457萬起
柏傲莊I及II上載新樓書 擬提價重推餘貨
柏傲莊I及II上載新樓書 擬提價重推餘貨
匯景6年來首宗相連戶成交 1638萬易手
匯景6年來首宗相連戶成交 1638萬易手
西九文化區申建1995伙私宅 規劃署不反對
西九文化區申建1995伙私宅 規劃署不反對
親海駅首宗租賃 內地客1.5萬租1房戶
親海駅首宗租賃 內地客1.5萬租1房戶