莎莎上年度少賺65% 首財季營業額轉升

郭少明冀開放全大灣區一簽多行

值得留意的是，改善勢頭延續至2025/2026財年，莎莎首季度營業額轉升4.5%至8.11億元，當中港澳、內地及東南亞分別升9.5%、跌23.3%及升12.5%。談及首季度表現好轉，集團主席郭少明（圖）認為「唔可以話曙光初露，但做生意最緊要望到前面有路行」，現時北上消費及人流已大定，生意已較去年報復式消費後好轉，在開放深圳一簽多行及本港盛事不斷，訪港旅客增加，望政府加快開放更多城市，甚至全大灣區的一簽多行。

他續指出，上半年續租店舖獲減租約10%，本港門店數量較疫情前減少四成，有相當大空間開店，已於上月新簽一間尖沙嘴店，望找到合適位置續在旅客及民生區開店，預期新財年資本開支約8000萬元，包括投資在IT、新店等。

集團執董兼首席財務總監鍾明杰表示，港元轉弱，加上盛事經濟下，首季度數字為公司打了強心針，望全年同店能夠轉為正增長。

莎莎截至今年3月底尚有18間內地門店，將於6月底前全數關閉。郭少明指出，3000萬元撥備已足夠覆蓋全部關店開支，不影響現財年利潤。自7月起再無門店營運開支，對內地生意有幫助，預期中國市場虧損將大幅收窄，並希望在現財年下半年錄得盈利。