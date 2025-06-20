德勤上調全年IPO集資預測至2000億

港交所正審批申請新高

歐振興提到，現時於港交所（0388）正在審批上市申請的個案有170宗，為歷史新高，當中118宗為發行H股申請，3間為海外公司申請。

另他指出目前集資額大於10億美元、潛在上市個案至少有5宗。歐續稱，留意到先前有發行人原本打算到其他交易所上市，但由於本港股市整體估值回升而改為尋求香港上市，當中包括許多創新科技公司。

歐振興提到，內地企業此前來港發行H股會有折讓，但部分股份的H股對A股出現溢價，如寧德時代（3750）。他認為估值提升對其他內企產生吸引力，因內企眼見有龍頭企業以不俗估值上市，再加上於香港上市集資可配合其國際化策略，料會有更多內企公司到香港上市，他認為「A+H」上市的趨勢會持續。據德勤統計，上半年全球集資額十大新股中，港交所獨佔4隻，全部為發行H股上市的A股（見表）。

料港全年維持全球IPO首位

德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合伙人呂志宏表示，計及料會於截至6月底前上市的股份，今年上半年本港IPO集資額按年大增6.73倍至1021億元，新股數目按年升33%至40隻。據德勤估算，今年上半年港交所IPO集資額達1021億元，為全球交易所排名第一，納斯達克交易及紐交所，分別以713億元和590億元排第二及第三位。

歐振興指出，目前未見於美國的交易所有潛在大型IPO個案，此消彼長之下，港交所集資額逾千億元與納斯達克交易所的713億元，相差近三百多億元，他對本港可維持首位排名抱有審慎樂觀看法。