明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

滴灌通成14年來首家投資公司申上市

【明報專訊】港交所（0388）前行政總裁李小加創辦的滴灌通向港交所遞表，申請以第21章上市投資公司招股集資，委任匯豐銀行做上市協調人，投資經理為滴灌通（香港），後者將以資產淨值2%計管理費。這是繼2011年1月中國新經濟（0080）後，事隔14年再有公司尋求以投資公司形式上市。

披露投資項目風險較大

上市投資公司不能夠有任何一項投資佔資產淨值超過20%，其本身聯同連繫人亦不能在任何投資持股逾30%，亦不能涉足任何令集團承擔無上限債務的投資，最後一點可在該公司上市3年後由股東大會投票予以豁免。公司上市市值要超過1.5億元，由於不能售股予公眾，只能經配售進行，初步上市文件毋須用中文。有別於其他上市投資公司，該集團主要投資於具現金流的項目，分派予股東。是次集資所得會用於投資項目及營運。

滴灌通在風險披露明言，不能保證回報，所投資項目可能蒙受較大風險，其所參與投資項目多為初創公司，因此營運上或較新穎及複雜，退出投資時不一定成功。其可投資於滴灌通澳交所上市的產品，因該所營運歷史不長。若出現事故，交易上或現延遲、流動性縮減等問題。滴灌通主席李小加年前接受本報訪問時表示，公司業務模式並無上市集資需要，未來考慮來港上市，志在為股東提供估值。

相關字詞﹕匯豐銀行 李小加 滴灌通 港交所

上 / 下一篇新聞

港維持P不變 金管局提醒拆息或升 分析料推升新做按息重上3.25厘
港維持P不變 金管局提醒拆息或升 分析料推升新做按息重上3.25厘
儲局官員對減息分歧 料今年按兵不動增至7人
儲局官員對減息分歧 料今年按兵不動增至7人
港股挫472點連跌3日 騰訊失500元
港股挫472點連跌3日 騰訊失500元
大摩焦點股名單剔出泡泡瑪特 加入財險
大摩焦點股名單剔出泡泡瑪特 加入財險
唐家成：港深交易所角色非競爭 最重要合作多元化發展
唐家成：港深交易所角色非競爭 最重要合作多元化發展
中國連續兩月沽美債 持倉16年低 外資4月持貨降 港減持156億美元
中國連續兩月沽美債 持倉16年低 外資4月持貨降 港減持156億美元
海天曾破底 周六福暫超購89倍
海天曾破底 周六福暫超購89倍
德勤上調全年IPO集資預測至2000億
德勤上調全年IPO集資預測至2000億
莎莎上年度少賺65% 首財季營業額轉升
莎莎上年度少賺65% 首財季營業額轉升
淘天京東「618」港參與用戶數新高
淘天京東「618」港參與用戶數新高
英央行放鴿 市場料8月減息 瑞士挪威菲律賓同日降利率
英央行放鴿 市場料8月減息 瑞士挪威菲律賓同日降利率
中東局勢惡化 油價見近5個月高位
中東局勢惡化 油價見近5個月高位
OpenAI指Meta 開價7.8億挖角
OpenAI指Meta 開價7.8億挖角
張兆聰：以伊衝突利運費升 留意中遠海能
張兆聰：以伊衝突利運費升 留意中遠海能
虛擬銀行一年定存仍見逾2厘
虛擬銀行一年定存仍見逾2厘
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
植耀輝：哈電業績惹憧憬 不急沽貨
植耀輝：哈電業績惹憧憬 不急沽貨
方保僑：香港青年的未來視野
方保僑：香港青年的未來視野
技術取勝：中石油有初步回穩迹象
技術取勝：中石油有初步回穩迹象
盧駿匡：恒指動力持續降 或下破21000
盧駿匡：恒指動力持續降 或下破21000
楊智佳：亞盛醫藥逆市升 屬優質生科股可長揸
楊智佳：亞盛醫藥逆市升 屬優質生科股可長揸
周顯：加密貨幣與數字貨幣分別
周顯：加密貨幣與數字貨幣分別
譚新強：伊朗和烏克蘭 成核武政策最佳反面教材
譚新強：伊朗和烏克蘭 成核武政策最佳反面教材
湯文亮：特朗普立威 先要令以伊講和
湯文亮：特朗普立威 先要令以伊講和
英按息跌薪酬升 料樓價具韌性
英按息跌薪酬升 料樓價具韌性
尚瓏45伙劈價 低4年前最多35% 折實均呎不足2萬 242呎457萬起
尚瓏45伙劈價 低4年前最多35% 折實均呎不足2萬 242呎457萬起
柏傲莊I及II上載新樓書 擬提價重推餘貨
柏傲莊I及II上載新樓書 擬提價重推餘貨
匯景6年來首宗相連戶成交 1638萬易手
匯景6年來首宗相連戶成交 1638萬易手
西九文化區申建1995伙私宅 規劃署不反對
西九文化區申建1995伙私宅 規劃署不反對
親海駅首宗租賃 內地客1.5萬租1房戶
親海駅首宗租賃 內地客1.5萬租1房戶