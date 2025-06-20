滴灌通成14年來首家投資公司申上市

披露投資項目風險較大

上市投資公司不能夠有任何一項投資佔資產淨值超過20%，其本身聯同連繫人亦不能在任何投資持股逾30%，亦不能涉足任何令集團承擔無上限債務的投資，最後一點可在該公司上市3年後由股東大會投票予以豁免。公司上市市值要超過1.5億元，由於不能售股予公眾，只能經配售進行，初步上市文件毋須用中文。有別於其他上市投資公司，該集團主要投資於具現金流的項目，分派予股東。是次集資所得會用於投資項目及營運。

滴灌通在風險披露明言，不能保證回報，所投資項目可能蒙受較大風險，其所參與投資項目多為初創公司，因此營運上或較新穎及複雜，退出投資時不一定成功。其可投資於滴灌通澳交所上市的產品，因該所營運歷史不長。若出現事故，交易上或現延遲、流動性縮減等問題。滴灌通主席李小加年前接受本報訪問時表示，公司業務模式並無上市集資需要，未來考慮來港上市，志在為股東提供估值。