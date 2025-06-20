海天曾破底 周六福暫超購89倍

製冷空調控制元器件製造商A股三花智控（港：2050；深：002050），昨於港交所（0388）發通告指出，以上限每股H股22.53元定價，並已悉數行使發售量調整權，增發逾5400萬股，令全球發售股數較原先增加15%至4.14億H股。

三花智控上限定價

按三花招股文件顯示，公司原只發行約3.6億股，最多集資81.2億元，但公司與整體協調人（包銷商），可按協定行使發售量調整權，按原初步擬定發售股數，發行最多約5405萬股額外H股，按其發行價22.53元計算，即可額外多籌12.2億元，令總集資額增至93.36億元。

據券商平台統計顯示，周三（18日）起同日招股的內地珠寶公司周六福（6168）、產後護理集團聖貝拉（2508）及穎通控股（6883），公開發售的孖展認購分別錄得89.3倍、0.46倍及4.7倍超購。另外，今日中午截止認購的吉利控股旗下「call車」平台曹操出行（2643），公開發售部分孖展則錄8.9倍超購。

另昨日再有兩間公司向港交所遞交上市申請，其一為市值逾800億元人民幣的A股芯片股兆易創新（滬：603986），另一家為今年初終止內地科創板IPO的長光辰芯微電子，當時的A股保薦人國泰君安，與中信里昂同為上市整體協調人。