中國連續兩月沽美債 持倉16年低 外資4月持貨降 港減持156億美元

明報記者 陳偉燊

截至今年4月份，日本持有美國國債規模略為增加至1.134萬億美元，已經連續4個月增持美國國債，累計涉及金額多達948.05億美元，為眾發達地區中增持美國國債最多的國家；英國持美債規模按月則增加284億美元，至8070億美元。現時排名第三的中國，則連續兩個月減持，4月減至7572億美元，為2009年2月以來最低水平。連續兩個月計算，中國減持美國國債共271億美元。

加拿大沽貨最多

加拿大為4月拋售美債最多的國家，減持金額高達578億美元，最新只持有3684億美元，但是仍然高於今年1月份的持債水平。至於香港4月減持美國國債，亦多達156億美元，最新持有美國國債2471億美元，排名第13。

彭博：反映外資淨拋售

彭博報道指出，外資持有美國國債按月減少，主要反映了外國投資者對美國票據和債券出現淨拋售的情况，美國官方則為淨買家。美國財長貝森特認為，外資減持美國國債，與特定投資者需要去槓桿有關。他更稱，自己掌握的數據顯示，外資對美國國債的需求持續存在。

此前，美國總統特朗普於4月2日宣布「解放日」，隨之啟動關稅戰，事件觸發美股一度暴跌，美國國債市場亦因此一度面對20年來最大跌幅，連帶美元也出現重創。事件影響所及，引起投資市場關注，並觸發投資者大規模出售美國的資產。