唐家成：港深交易所角色非競爭 最重要合作多元化發展

稱港交所處理上市申請好忙

港交所為慶祝該所25周年而推出「金鑼巡禮」活動，市民可透過流動宣傳車與「金鑼」互動，首站設於中環摩天輪旁，並於今日起將遊走香港各區。唐家成表示，巡遊首站處於中環摩天輪旁，同時亦寓意股市「貨如輪轉」，他更表示近期港交所敲鑼次數多，港交所目前處理近180宗上市申請、更形容「真係好忙」。

港交所行政總裁陳翊庭表示，「25歲」的港交所仍為年輕，期望未來可於不同方面下更多功夫、致力做好交易所，如優化其上市規則，令世界各地不同企業透過港交所作為平台，將資本與不同的機遇連接，指出「沒有最好、只有更好」。

陳翊庭難忘機械人現身敲鑼儀式

問及過往最深刻上市敲鑼儀式時，陳翊庭指出過去較為特別的上市敲鑼儀式，為於兩年前機械人公司（應指2023年12月上市的優必選（9880）），其敲鑼儀式有機械人現身及敲鑼，她亦曾與機械人握手，其同時印證該所支持創新科技企業，登陸香港資本市場並融資。