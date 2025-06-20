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經濟

唐家成：港深交易所角色非競爭 最重要合作多元化發展

【明報專訊】港交所（0388）主席唐家成表示，留意到內地正考慮允許在港上市大灣區公司於深交所上市，港交所亦歡迎有關措施，指出港交所與深交所的角色並非互相競爭，最重要為合作，並循更多元化方向發展，不論「向外」及「向內」均吸引更多投資者。他續指出，港交所剛開始時只為普通股票交易所，現為涵蓋多元化金融市場的交易所，未來冀將繼續推動人民幣國際化，以及進一步增加其投資產品。

稱港交所處理上市申請好忙

港交所為慶祝該所25周年而推出「金鑼巡禮」活動，市民可透過流動宣傳車與「金鑼」互動，首站設於中環摩天輪旁，並於今日起將遊走香港各區。唐家成表示，巡遊首站處於中環摩天輪旁，同時亦寓意股市「貨如輪轉」，他更表示近期港交所敲鑼次數多，港交所目前處理近180宗上市申請、更形容「真係好忙」。

港交所行政總裁陳翊庭表示，「25歲」的港交所仍為年輕，期望未來可於不同方面下更多功夫、致力做好交易所，如優化其上市規則，令世界各地不同企業透過港交所作為平台，將資本與不同的機遇連接，指出「沒有最好、只有更好」。

陳翊庭難忘機械人現身敲鑼儀式

問及過往最深刻上市敲鑼儀式時，陳翊庭指出過去較為特別的上市敲鑼儀式，為於兩年前機械人公司（應指2023年12月上市的優必選（9880）），其敲鑼儀式有機械人現身及敲鑼，她亦曾與機械人握手，其同時印證該所支持創新科技企業，登陸香港資本市場並融資。

相關字詞﹕上市規則 上市申請 二次上市 深交所 人民幣國際化 上市儀式 陳翊庭 金鑼巡禮 唐家成 港交所

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