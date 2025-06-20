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經濟

大摩焦點股名單剔出泡泡瑪特 加入財險

【明報專訊】早前內地新消費股熱炒，多隻股份屢創新高，個別市盈率高達百倍以上，其中泡泡瑪特（9992）旗下IP公仔Labubu更風靡全球，但摩根士丹利發表最新中國市場策略報告，調整最新焦點股名單，將泡泡瑪特剔出，加入中國財險（2328）。

雖然泡泡瑪特昨日收市下跌5.3%，但公司市值仍高達3338億元，年初至今累升1.77倍，若以一年計，更累升5.2倍，市盈率99.2倍。

另外，大摩加入中國財險到焦點名單，其中一個原因是估值合理，並相信財險可保持競爭力，因為其資產負債表強勁及穩健的帳面值增長；汽車及非汽車類保險收入增長穩定及維持領先地位，給予「增持」評級。

花旗：下半年偏好港股多於A股

另外，花旗集團中國股票策略師劉顯達維持恒指年底目標價在25,000點不變，對港股看法正面，認為目前港股估值依然較美股、印度股市為低，有一定吸引力，該行下半年亦偏好港股多於A股，因美國減息可望利好新興市場，資金流較便利的港股料相對受惠。劉顯達續指出，近日中東地緣政治風險升溫對中國市場影響不大，雖然入口石油價格上升將增加通脹，但現時內地處通縮，若因此令價格回升並非壞事，不認為會影響中國企業盈利表現。

對於內地明年將開展「十五五」經濟社會發展規劃，劉表示，投資中資股較看重國策，過往30年內地發展以投資、出口和房地產推動，但現時均已較難拉動經濟，從內地方面了解，當局會從新經濟的消費拉動增長，相信醫療養老、科技研發、與科研相關的教育和文化旅遊行業將受惠國策，預期「十五五」規劃將在今年第四季至明年第一季成為市場關注焦點。

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