港股挫472點連跌3日 騰訊失500元

泡泡瑪特跌5% 遭北水淨沽8億

隔晚美股三大指數個別發展，恒指昨低開90點後反覆向下，午後最多曾跌525點，最終跌幅略為收窄至472點或2%，國指挫183點或2.1%，收報8410點，科指跌126點或2.4%，收報5088點，三大指數齊見逾兩周新低。至於北水南下合計淨入14.3億元，連續第17日淨入，累計746.8億元，小米（1810）及建行（0939）分別獲北水淨入5億及元3.7億元，騰訊及泡泡瑪特（9992）則被淨沽13.1及8.4億元。

85隻藍籌中共83隻下跌，僅九倉置業（1997）及恒地（0012）逆市上升，科技股續領跌，美團（3690）、京東（9618）跌超過3%，騰訊、阿里（9988）齊跌近2%，前者跌穿500元兼見月內新低；醫藥相關股份受壓，除石藥跌6.4%，阿里健康（0241）跌5.3%，京東健康（6618）跌4.9%，藥明生物（2269）跌3%，藥明康德（2359）、中生製藥（1177）均跌2%。

雖然中東局勢惡化，石油石化股亦要捱沽，「三桶油」齊跌，中石油（0857）跌2.2%，紫金（2899）更跌近4%，港交所（0388）跌3.5%失守400元關，友邦（1299）跌2%。另外新消費股沽壓更大，昨日被北水淨沽的泡泡瑪特跌5.3%，蜜雪（2097）挫3.6%，毛戈平（1318）、老鋪黃金（6181）齊跌逾6%，其中後者四連跌，較高位1015元累瀉近兩成。

分析：信心動搖 或試穿23000

資深股評人郭思治表示，本來大市已經進入技術調整，特朗普的講話令中東局勢進一步緊張，資金不進場之餘，持貨的投資者選擇先行沽貨亦合理，他續指出，恒指3天跌逾800點反映市場信心有些少動搖，短期仍然看外圍局勢發展，但今天是周末前夕，若不能重上10天及20天線，試穿23,000點不出奇。