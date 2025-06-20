儲局官員對減息分歧 料今年按兵不動增至7人

鮑威爾料關稅影響未來數月反映

利率點陣圖亦顯示，官員預期明年減息0.25厘至3.5厘到3.75厘，較3月少減0.25厘，至2027年減息次數亦降至1次，年底見3.25厘至3.5厘。鮑威爾指出，現時出售商品可能在徵收關稅前進口，或未見關稅對物價的所有影響。關稅對通脹上升可能是一次性，或者會是更為長遠。他又指出，即使供應鏈各環節可能吸收關稅，但部分仍會由消費者承擔。按聯儲局公布最新預測，當中今年核心個人消費開支（PCE）按年預期升幅，亦較3月上升0.3個百分點至3.1%，進一步離開2%目標。

與上次5月初議息聲明相比，聯儲局本月對經濟前景不確定描述，由「進一步上升」改為「減少但仍然高企」，亦在達至雙重使命的風險刪去「有所上升」的說法。當局續稱經濟活動穩定擴展、勞動市場穩固，以及通脹維持相對高企的描述。不過聯儲局在最新經濟預測，將今年美國GDP增長降0.3個百分點至1.4%，年底失業率預期升0.1個百分點至4.5%。鮑威爾稱目前未見美國經濟走弱迹象，當局現時最好先了解經濟可能的走向，然後再考慮調整政策。

芝商所FedWatch顯示，昨日利率市場預期，聯儲局7月減息機會較一周前進一步降4.5個百分點至8.3%，市場料最快在9月減息，機率有62%，較一周前降約14個百分點（見表），至今年底減息0.5厘機會率為42.5%。

巴克萊銀行維持至今年底減1次0.25厘預期不變，屆時美國經濟將會放緩、失業率略升，關稅對通脹上升影響已見頂，明年再減息3次，不過減息路徑很大程度取決於關稅，若未來數月通脹數據令人失望，降息可能會推遲。點陣圖預期未來兩年利率維持在3.5厘以上，巴克萊認為是鷹派信號，反映官員憂慮在關稅衝擊後，通脹會持續高於2%目標，當局會採取必要措施將通脹降至目標範圍。