港維持P不變 金管局提醒拆息或升 分析料推升新做按息重上3.25厘

明報記者 歐陽偉昉

上半年本港銀行同業拆息按揭（H按）封頂利率不變，惟5月初港元觸發強方兌換保證帶動資金流入銀行體系，帶動實際按息下跌，遠離封頂水平（3.5厘）。作為樓按訂價基準的1個月拆息昨日報0.5351厘，下跌0.52點子（1厘等於100點子），按照現時新做H按定價，實際按息為1.835厘，續低於封頂上限3.5厘。

金管局指出，港元市場和拆息往後的走向存在較多變數，特別是套息交易、港元資金供求如資本市場活動，以及其他季節性因素等都對其有所影響。上月以來港美息差擴闊引發套息交易，港匯在本周跌至貼近7.85，金管局表示，若套息交易持續，可能會令港元匯率進一步走弱，甚至可能觸發弱方兌換保證，屆時當局將按照聯匯制度買入港元，銀行體系總結餘相應下降，港元拆息將會逐步回升。

倘套息持續 或觸弱方保證

恒生經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇則指出，受資金流向影響，短期港元利率或較為波動，若未來兩年美國利率趨勢保持向下，港元利率可望跟隨，將有助香港經濟保持增長，維持今年香港經濟增長2.5%的預測。

聯儲局官員在最新季度預測，續預期至今年底將減息0.5厘（見另文），上海商業銀行研究部主管林俊泓指出，美國經濟先行數據，包括招聘率與初領失業金人數等持續顯露疲態，現實經濟情况遠不如鷹派般樂觀，預期聯儲局將於9月重啟減息，屆時港元最優惠利率有相當大空間下調，預期下調0.125厘機會較大，配合年底前美國另一次減息，將P息降至加息前水平。

銀行界：美息料減兩次 P或降0.25厘

港元上周三（11日）已跌至7.849水平，但昨仍未跌穿7.85，林俊泓指出，上月港元升至強方後累積大量美元買盤，現時獲利平倉買入港元，加上銀行半年結有港元需求，預期一至兩周消化後，港元將觸及弱方兌換保證，帶動拆息回升。不過港元需求較弱，亦有美國減息預期，料1個月拆息將回升至2厘至2.5厘，年底美國減息後回落至2.2厘水平。若H按封頂上限以細P減1.75厘計算，即為3.25厘。中原按揭董事總經理王美鳳亦預期，港P會在年底前下調0.25厘完成減P周期，將H按封頂降至3.25厘，而港元拆息回升後，港美息差仍會較以往拉闊，加上下半年美國較大機會再次減息，預期今年H按實際按息主要會在1.84厘到3厘區間上落，低於今年5月時水平。