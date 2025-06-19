NOVO LAND 3A最快下周開價

首批料逾107伙

NOVO LAND 3A期由兩座組成，提供534伙，涵蓋開放式至4房設計，實用237至1527方呎，其中兩房戶型佔約單位總數一半。陳漢麟表示，集團擬為首置客、換樓客提供特別付款方式，而26伙4房戶將招標出售；另新地同系大埔白石角雲滙2期，新售出第8座20樓A1室，實用1126方呎3房間隔連平台特色戶，成交價1915.2萬元、實呎1.7萬元。

澐璟4房連車位9017萬沽

啓德跑道區新盤亦不乏成交，華潤置地（海外）及保利（0119）合作的澐璟，沽出2座20樓A室，實用1909方呎4房雙套戶，連車位成交價9017.37萬元、實呎4.72萬元。項目毗鄰、恒地（0012）牽頭的天瀧，則售出第7座15樓A室，實用1002方呎3房戶，成交價3395萬元、實呎3.38萬元。至於會德豐跑道區新盤MIAMI QUAY II，周日（22日）起招標發售13伙特色戶，其中12伙屬低座連平台或天台特色戶，唯一的高座特色戶，為6座30樓A室，實用1426方呎4房雙套間隔連平台和天台。

滶晨單日沽9伙 套現逾3億

新世界（0017）及港鐵（0066）等發展的黃竹坑站港島南岸滶晨，昨再錄9宗成交、屬兩房連平台特色戶至4房戶，成交價999萬至6324萬元、實呎2.32萬至4.05萬元，單日套現逾3億元，有大手客斥資1.17億元，連購兩伙4房戶，其中位於1B座35樓P2室，實用1559方呎4房雙套設計，連車位成交價6324.1萬元、實呎4.05萬元。

滶晨累售208伙、套現逾44億元，而明天次輪價單發售的100伙，過去4日累收約5000票（估計主要為首輪銷售向隅客的復活票）、超額49倍。