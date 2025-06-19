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經濟

香港地產

太古城3房租逾5.5萬 7年同類新高

【明報專訊】現時二手樓價雖然遠遠還未重返高位，但隨着租務旺季到臨，租金持續上升，個別屋苑租金更已接近重返租金高峰水平。屬本港龍頭屋苑的鰂魚涌太古城，一個逾1100方呎望海景的3房戶，最新以月租逾5.5萬元租出，租金創屋苑同類7年新高。

業主2007年購入 回報7厘

美聯區域經理吳肇基表示，該單位為海棠閣中層H室，實用1114方呎，3房1套間隔，望海景，獲家庭客以月租5.55萬元承租，實用呎租約50元。業主2007年10月以約945萬元購入，租金回報約7厘。吳氏續稱，對上一宗同類最大宗租賃個案，要追溯至2018年8月，位於雅蓮閣中層A室，實用1114方呎，以月租5.6萬元租出，實用呎租50.3元，即最新租務成交，其月租創屋苑同類約7年來新高。

內地生租雲滙兩房 預付1年租22萬

此外，市場再錄內地生租樓個案，中原分行經理曾嘉滙表示，大埔白石角雲滙最新的租賃成交為10座中層B5室，屬實用468方呎2房，以月租1.8萬元租出，實用呎租38.5元。租客為2名內地博士生，認為租金合理，即以先付一年租金承租，涉約21.6萬元。原業主2018年844萬元一手購入，租金回報約2.6厘。

永義首學生公寓項目「森里」招租

另再有本地發展商進軍學生宿舍市場，由永義（1218）持有、位於紅磡漆咸道北470至478號項目，現作學生宿舍招租，並命名為「THE QUAD森里」，提供200個房間，海景雙人房月租每人約6800元起，租金包括水電費及Wi-Fi等。

永義國際主席兼首席行政總裁官可欣表示，森里為集團旗下首個專才學生公寓項目，屬集團開拓之全新業務；而永義今次與留學生長租公寓運營商iRENT集團合作，目前開始接受入住申請，首批租戶可望今年8月入住。

官續稱，為響應政府積極推動的搶人才計劃，及「留學香港」策略，集團決定拓展專才學生公寓業務，並將持續進一步拓展相關業務。

森里將於明日舉辦公寓開放日，屆時現場參加者可參觀現場之示範單位，同時可享專屬租房優惠。森里位於漆咸道北470至478號，鄰近啟岸及昇御門一帶，提供近200個房間，設一人房及二人房間隔，房間設齊全家電及家俬，廚衛設施，並附收納空間。

相關字詞﹕官可欣 永義國際 森里 內地生來港租樓 雲滙 租賃成交 太古城

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