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經濟

香港地產

黃竹坑商廈呎價6475元沽 兩年跌六成 蔡冠深4000萬低撈宏基匯全層

【明報專訊】數年前政府推出「躍動港島南」，令黃竹坑一帶寫字樓及新式工廈備受追捧，但隨着本港整體商廈物業價值回落，黃竹坑寫字樓售價亦見大跌。其中由宏基資本（2288）發展的寫字樓項目宏基匯，最新獲香港中華總商會會長蔡冠深及相關人士以4000萬元購入全層，呎價低至6475元，較樓層相若單位2023年初呎價逾1.6萬元低超過六成。

明報記者

資料顯示，今次成交為宏基匯26樓全層6個單位，上月以4000萬元售出，單位面積約6178方呎，呎價約6475元。買家以恩嘉有限公司（ENNOBLE LIMITED）作登記，公司股東及董事均包括蔡冠深及關頴琴，蔡冠深為香港商人兼慈善家蔡繼有二子，亦為香港中華總商會會長、大紫荊勳賢、新華集團主席等。新華集團始創於1957年，業務涵蓋海產食品、地產建築、金融財務、高新科技、傳媒文化、基礎建設及教育培訓7個範疇，業務網絡覆蓋中國內地、澳門、越南、柬埔寨、緬甸、新加坡、日本以至加拿大、美國及澳洲等地。

宏基8年前收購標達中心

呎價1.38萬

若翻查該廈過往成交，物業2023年初推售，其中25樓04至06室，總面積約2999方呎，即約半層樓面，當年3月就以4873.375萬元售出，呎價達16,250元。換言之，今次蔡冠深入市呎價，較高峰期低逾六成。上述宏基匯位於黃竹坑道23號，前身為工廈物業標達中心，2017年由宏基資本以約14.8億元購入，以重建後可建樓面10.7萬方呎計，每方呎樓面地價約1.38萬元。

事實上，區內舊樓收購價同樣大跌，樓齡逾40年的黃竹坑道工廈利美中心，嘉里（0683）或相關人士2019年起已收購部分單位，該廈面積約10,543方呎的14樓全層，上月初再由嘉里等以NMC 9 LIMITED名義以5600萬元購入，呎價5312元。原業主2016年9月4380萬元購入，帳賺1220萬元或28%。不過，若對比嘉里等2019年斥近5億元購入該廈一籃子共約53,800方呎物業、當時呎價高見9293元，即同廈最新呎價較6年前低逾四成。

新世界拆售83永康街全幢

值得一提的是，黃竹坑一帶不乏新供應，當中帝國集團2017年以15.6億元、每方呎樓面地價由9541元收購的仁孚香港仔車廠，經補地價後已重建成商廈S22，而與信和集團合作的同區業勤街39號，則建成商廈項目LANDMARK SOUTH，兩個項目經已落成並作收租。

另外，美聯商業高級營業董事陳家輝表示，該行獲委託拆售新世界（0017）長沙灣永康街83號一手商廈項目「83永康街」，項目樓高23層，總建築面積約44萬方呎，項目標準樓層建築面積介乎18,946至19,216方呎。

相關字詞﹕商廈成交 黃竹坑 蔡冠深 宏基匯 宏基資本

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