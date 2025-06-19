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經濟
國際金融

儲局或降銀行SLR 釋放資金買國債

【明報專訊】美國聯儲局下周開會，討論調整大型銀行額外資本要求，據報可能降低其中一項槓桿比率最多1.5個百分點，釋放更多資金用於購買國債等，亦符合總統特朗普放寬監管方針，但外界認為對債市支持未必很大。

聯儲局周二（17日）宣布，下周三（25日）舉行理事會，討論調整補充槓桿比率（SLR）。SLR是2008年金融海嘯後加強監管措施之一，2014年起實施，適用於資產值2500億美元以上或資產負債表海外佔比超過100億美元的銀行，全部要根據總資產保留一定比例資本，不以風險權重調整。

彭博引述消息稱，聯儲局、聯邦存款保險公司、外幣監理署正計劃調低，適用於高盛、摩根士丹利、摩根大通等八大系統性重要銀行的強化補充槓桿比率（eSLR）最多1.5個百分點，控股公司由現時最高5%降為3.5%至4.5%，子公司亦相應由現時6%降低。雖不會觸及美國國債等特定資產，但消息預期當局將諮詢公眾，收集是否應該在SLR豁免把國債計入總資產。

今次是特朗普提名地區銀行出身的聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman），兼任主責金融監管的副主席後首次提出重大政策改革。她曾形容槓桿比率是資本要求最後一重保障，但若過分限制銀行資本將扭曲市場。

學者：銀行未必入市

但曾任聯儲局法律部門的密歇根大學商業法學者克雷斯（Jeremy Kress）質疑，放寬要求未必能鼓勵銀行購買更多國債，事關2020年新冠疫情期間已曾暫時豁免在SLR計算國債，但大部分銀行都沒有因此入市，擔心影響派息和回購股份能力，似乎即使釋放更多資本，銀行都偏向保障股東利益多於協助穩定債市。

擔心特朗普支持的減稅及財政預算法案將擴大美國財政赤字，上月美債曾出現拋售潮，10年和30年期國債孳息率分別突破4.5厘和5厘的重要關口，近期標售國債反應亦不佳。

（綜合報道）

[國際金融]

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