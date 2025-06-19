市場料儲局下任主席進取減息 押注「鮑威爾離任後即降利率」交易新高

聯儲局周三（18日）公布議息結果，聯邦基金利率目標範圍相信連續第4次維持4.25厘至4.5厘不變，焦點在於同時公布的季度官員利率展望「點陣圖」，會否由3月時平均預期今年減息2次降至1次。

特朗普轟不減息 斥鮑威爾愚蠢

被外界視為協助聯儲局「放風」的《華爾街日報》記者Nick Timiraos撰文，示意局方或改革官員利率展望，為免全面取消引發透明度倒退的批評，或不再公布「點陣圖」和利率預測中位數，改為公布「集中趨勢」（Central Tendency），即剔除最高和低的3個預測，以反映大多數人意見。

文章引述主席鮑威爾雖然多番強調，「點陣圖」僅總結各位官員個人看法，並非加息、減息計劃，但市場仍視之為預示利率走向。明尼亞波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）批評，經濟前景不明朗時難以預判數個月後的利率，自己提供利率預測後很多時都會後悔；例如去年6月聯儲局官員中位數預測僅減息1次，少於去年3月時的3次，但因應就業惡化、通脹回落，結果9月大幅減息0.5厘，全年減息1厘，文章警告面對貿易、關稅不明朗，現時官員利率預測或很快變得不準確。

特朗普在議息結果公布前，批評聯儲局主席鮑威爾堅持不減息的代價是美國經濟，批評對方愚蠢，質疑有政治動機，再次呼籲減息至少2厘，更笑稱自己做聯儲局主席較鮑威爾更好。

標指曾重上6000點 油價跌2%

鮑威爾任期明年5月屆滿，特朗普已表明不會讓他連任，將提名其他人選接替，早前據報大熱門是聯儲局前理事沃爾什（Kevin Warsh），亦有顧問看好本身負責建議人選的財長貝森特（Scott Bessett）。

彭博分析反映銀行同業短期拆借成本的有擔保隔夜融資利率（SOFR）市場，發現周一（16日）有破紀錄逾10.8萬宗交易，是沽出明年3月到期的SOFR合約，買回明年6月合約，相當於估計6月利率將低於3月，亦即新任聯儲局主席很快就減息。交易員大致預期，今年聯儲局或減息最多2次，較大機會在10月開始。

觀望議息結果和中東局勢發展，美股周三平開後早段向好，曾收復上日失地，道指一度反彈逾200點，高見42,500點水平；標普500指數曾重上6000點關口。特朗普沒有示意參戰，與以色列共同攻擊伊朗，油價曾回落近2%。

美國最新經濟數據參差，上周首次申領失業救濟人數，由超過8個月高位的25萬人減少5000人至24.5萬人，符合市場預期，終止連續3星期升勢。連續申領人數減少6000人至194.5萬人，但距離超過3年高位不遠。

（綜合報道）

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