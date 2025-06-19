快運：未擬因地震傳聞撤日本航線

上年改行李政策 延誤時間縮98%

地面服務總經理黃柏燊指出，自香港快運去年更改行李政策並區分票價類別以來，將每月平均延誤時間從1000分鐘大幅下降至20分鐘，幅度達98%，目前逾五成乘客選擇不包括登機行李的「輕便飛」及「隨心飛」票。

他續稱，為順應市場需求，公司將在「輕便飛」及「隨心飛」票種中，提供加購一件登機行李的服務，意味乘客加購後，「輕便飛」將與基本票價較高「一級」的「經濟飛」相同，均包括一件隨身物品及一件登機行李。至於「隨心飛」則與再上「一級」的「無憂飛」同樣有一件隨身物品、一件登機行李及寄艙行李，但後者票種的寄艙行李重量較大，並可選擇座位。這項新服務預計將於7月中推出，具體收費尚未透露。不過，王基傑補充，加購後的價格會相對較高，例如加購一件登機行李後的「輕便飛」，價格會比直接購買「經濟飛」較高。

擬7月中增「加購登機行李」選項

對於近期日本地震傳聞對快運日本航線預訂的影響，行政總裁毛潔瓊表示，今年前5個月日本航線的載客率仍達到八成以上，公司對日本市場充滿信心，並預計此類影響將是暫時性的。王基傑也強調，香港快運沒有計劃取消任何日本航線，而是會根據需求調整7月至8月期間東京、大阪航班。他提到，香港快運有逾一半的航班與國泰航空（0293）共享航班代碼，今年轉機客數量按年增長3倍，其中越南峴港尤其受到歐美乘客的歡迎。

毛潔瓊指出，今年香港快運對韓國航線的運力投入增加了65%，載客率持續保持在九成以上；而越南航線的運力翻倍，載客量甚至超過供應。在乘客收益率方面，她表示由於票價走勢「正常化」，加上市場的短途航線運力呈雙位數增長，預計今年的乘客收益率將較去年有所下跌。