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經濟

京東進駐沙特 擬明年歐推電商平台 拓酒店機票預訂撼美團 劉強東：已失落5年

【明報專訊】內地電商巨頭近期頻頻短兵相接，戰場由線上打至線下、境內打到境外。當中京東（9618）繼續擴大地盤，先高調進軍規模超800億美元的內地外賣市場，挑戰美團（3690）和阿里巴巴（9988）旗下餓了麼的領導地位後，京東正在美團另一領先關鍵領域「酒店及機票預訂」上交鋒。出海方面，京東昨剛宣布在沙特阿拉伯推配送服務，創辦人劉強東同時又指出，在歐洲的基礎設施經過3年建設已基本建成，計劃於2026年在歐洲推出電商平台。

明報記者 方楚茵

今年京東大動作不斷，為進攻外賣市場，作為千億富豪的劉強東曾化身「外賣仔」為新業務宣傳，又發放百億元人民幣的用戶補貼，承諾為京東的10萬名配送騎手提供高於行業標準的福利待遇等，觸發新一輪價格戰，並迅速引起監管部門的關注。一輪猛攻後，劉強東指出，約40%的京東新外賣用戶已轉化為電商平台的客戶。

冀外賣等新領域覓突破

同時，據京東黑板報公眾號，公司進攻酒店及機票預訂領域，向酒店商家推出「京東酒店PLUS會員計劃」，提供最高3年零佣金，並旨在為酒店行業提供供應鏈服務，優化供應鏈成本。

據外電指出，劉強東周二在北京總部的發布會上稱，「過去5年是公司最黑暗的時期」及「京東失落的5年」，在眾多競爭對手如拼多多（美：PDD）等迅速崛起，京東卻迷失方向，未來京東成長應專注於利用其成熟的供應鏈，在如外賣等新領域尋找突破。不過，由京東、美團牽起的激戰，令人憂慮雙方利潤受壓，股價齊齊反彈乏力（見圖）。

京東物流沙特推JoyExpress

國際佈局方面，京東物流（2618）昨在沙特阿拉伯首都利雅得舉辦沙特落地配送業務起網儀式，宣布在沙特推出全新自營B2C快遞品牌「JoyExpress」，此前京東物流旗下海外供應鏈服務品牌「JoyLogistics」已亮相。

京東指出，「JoyExpress」在沙特開啟服務後，意味着京東物流在沙特已建立完整的從倉儲到轉運、分揀，再到「最後一公里」的物流網絡，能為各類型客戶提供快遞、一體化供應鏈等全鏈條物流解決方案，也是京東國際化戰略的重要一步。京東物流亦已在中東佈局海外倉數量約10個。目前，京東國際戰略正在加速推進，JoyExpress服務會逐步拓展到中東其他地區等。

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