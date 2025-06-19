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經濟

恒指跌269點 大摩料難升穿24500點

【明報專訊】中東局勢緊張，市場揣測美國可能參戰，港股於美聯儲開會議息前兩連跌，昨一度跌近350點，收跌269點兼失守20天線，收報23,710點，成交不足2000億元，為兩周的低位。摩根士丹利預期，至明年中美匯指數將續跌9%，但今次對新興市場股票利好會較過去為少，認為恒指升穿24,500點機會不大。

成交不足2000億 北水連續16日淨買

隔晚美股下跌，恒指昨低開120點後隨即跌穿10天線及兩萬四關，即使人民銀行推出8項金融政策助A股靠穩，但恒指午後跌勢擴大，一度跌348點，最終跌269點或1.1%，收報23,710點，國指跌100點或1.2%，收報8594點，科指跌77點或1.46%，收報5214點。大市成交跌近一成至1819億元。北水南下合計淨入12.4億元，為連續第16日淨入，累入732.5億元。

科技股領跌，「ATMXJ」拖累恒指跌近120點，美團（3690）跌3.5%，阿里（9988）跌2.3%，騰訊（0700）、京東（9618）跌逾1%；內地部分地區暫停汽車補貼，個別汽車股受壓，被美團主席王興減持的理想汽車（2015）跌4.1%，是跌幅最大藍籌，蔚來（9866）跌2%，比亞迪（1211）、吉利（0175）跌1%；內房股沽壓大，華潤置地（1109）跌3.6%，龍湖（0960）跌3%，中海外（0688）跌2.2%。

大摩2月將恒指至年底的預期定為24,500點，摩根士丹利首席亞洲及新興市場股票策略師Jonathan Garner表示，若貿易緊張和關稅問題快速降溫、內地出現再通脹，恒指可達到該行的樂觀預期28,000點，不過他現時認為恒指不太大機會升穿24,500點，並指該水平可能已是恒指的上限。他認為，美元弱勢不一定會利好新興市場，因現時環球經濟放緩，很大原因是由於商品貿易受關稅影響所致，而商品貿易對新興市場經濟十分重要。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，市場已好一段日子無好消息，貿易會談亦無突破，加上中東局勢緊張，觸發避險情緒上升，但以目前情况，若無進一步負面消息，23,500點會是首個支持位，相信後市將於23,000點至24,000點拉鋸為主。

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