周六福加入招股 15宗侵犯商標案原告

周六福是次招股引8名基石投資者，包括靈寶黃金（3330）、深圳市羅湖區國有資產監督局旗下的羅湖投資等，假設發售調整權及超額配股權未獲行使，8名基投認購是次全球發售股份的51.04%，基投禁售期為半年。周六福業務模式主要以加盟商經營，向加盟商提供產品，並收取加盟服務費及產品入網費，兩者收入佔去年收入逾五成；集團同時亦經營自營店及透過網上銷售，大體佔去年收入48%。而去年純利按年升7%至7.1億元（人民幣，下同），收入按年升11%至57.2億元，毛利按年升9%至14.8億元；去年毛利總額中有達55.7%是來自服務費。

聖貝拉暫未足額 穎通超購一倍

截至去年底，周六福加盟店數目達4038間，佔同期分店總數的97.8%，自營店僅得91間。另去年底的加盟店中，有56%位於內地三線城市及其他低線城市，另有35.6%位於二線城市。去年新加盟商達1064間，但同時有1187間加盟商終止經營，即淨減少123間加盟商。

招股文件顯示，周六福截至上周四（12日）公司為申索本金額少於2億元、22宗訴訟案件的「原告」，當中15宗有關於侵犯商標。另同期公司為6宗進行中、申索本金額低於2億元訴訟案件的被告，當中兩宗涉及知識產權，一宗則與侵權責任糾紛有關。此外，亞洲產後護理集團聖貝拉招股引7名基投，另公司上市前股東包括騰訊（0700）及太古地產（1972）。昨市場消息透露，聖貝拉國際配售已獲多倍超額認購，當中包括中資公募基金及醫療基金；公開發售部分暫未足額，而周六福及穎通分別有19倍及1倍超購。

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