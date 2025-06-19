海天味業暗盤升5% 獲近38萬人認購 三花智控超購598倍 滴灌通申上市

明報記者 邱潤青、江陵凱

海天味業昨晚公布公開發售超購逾917倍，只有17.2萬名股民成功認購。一手中籤率為5%，認購8000股（80手）才穩獲派1手，可謂一手難求。

「頂頭槌」每人獲至少76手

認購7.9萬手、涉資2.87億元的「頂頭槌飛」有181張，每人獲派至少76手。公開發售部分錄得超購，觸發回補機制，重新分配後公開發售部分佔全球發售比例增至19.81%。分配結果顯示，是次海天最大承配人獲配發9938.56萬股，佔發售股份總數超過35%。

藥捷安康超購2700倍

IPO市場熱鬧，現有5隻新股同時招股。截至昨晚9時，綜合市場資料，步入招股第二日的曹操出行（2643）暫錄得11.35億元孖展，超購逾5倍；香江電器（2619）暫錄孖展超購逾32倍，涉資7.69億元。

而已於昨日截止招股、下周一正式掛牌的「A+H」新股三花智控（2050）則錄得孖展超購約598倍，生物製藥公司藥捷安康（2617）更獲孖展超購逾2700倍。

臨近半年結，續有新股密集遞表申請來港上市，昨日有6間公司遞表，其中包括3間A股上市公司，分別為無線通訊模組及解決方案提供商美格智能（深：002881）、金融科技解決方案提供商宇信科技（深：300674），以及微型驅動系統方案解決商兆威機電（深：003021）。

卓越睿新極易科技申上市

同於昨日入表的還有高校數字化教育提供商卓越睿新、港交所 （0388）前行政總裁李小加有份創立的投資公司滴灌通，以及電商綜合營運服務商極易科技。值得留意的是，卓越睿新曾獲新浪及百度（9888）投資，百度副總裁王穎現擔任公司非執行董事。

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