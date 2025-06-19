楊智佳：港股合理調整機率大 阿里影業分段吸

恒指於調整期間波幅不大，成交亦縮減，仍屬合理調整的機率較大。今天港股開市將反映美國聯儲局議息結果，與此同時美股周四休市，假若議息結果利好市場，港股會成為投資者主力入市的對象，波幅有可能擴大。

0.618倍計 料23345點以上獲支持

按恒指近月升浪及調整步伐來看，缺乏突如其來利淡消息的話，指數以6月上旬港股短期升浪的黃金比率0.618倍計算，預料於23,345點以上位置較大機會獲得支持。跌破這個位置之前，恒指升勢未算走樣，暫毋須過分擔心。整體港股方面，昨日升幅5%或以上的股份數目為172隻，下跌5%或以上股份只有136隻，跌市之下，買中急升股的機會率反而略高於急跌股。上升股份819隻，下跌股份1197點，即日市寬並沒惡化。總括來說，港股跌勢較集中於藍籌股，整體市况沒有如指數般弱勢。

中長線指標方面，長期平均線多頭排列股份（以市值50億至1000億元之間、日成交額1000萬以上，以及60日、120日、250日平均線計算）的數目161隻，仍然遠高於空頭排列的16隻，港股市場仍然是贏家主導，未因連日調整而減弱。

《明報》港股數據庫涵蓋30個行業當中，共有23個行業昨日平均錄得下跌，僅防守性股份上升。雖然強勢板塊如生科股仍錄得平均跌幅，當中個別股份已快速反彈，包括科濟藥業（2171）及亞盛醫藥（6855）升逾11%。消費股王泡泡瑪特（9992）僅於周二顯著調整一日，昨日股價先低開後回升1.6%，反映投資者風險胃納仍佳。

防守性股份已連續多日跑贏大市，恐防人多擠迫，有見及大市調整已持續多日，此刻寧願趁調整市尋找強勢股吸納，可先下首注，再分段向上買入是理想的策略。

人工智能相關的概念仍屬首選，於可見將來，人工智能繼續提升不同行業，除了本欄近期提及的保險、遊戲行業股份之外，娛樂事業亦是能夠從人工智能方向發展，包括電影、音樂等等。

有望成內地AI娛樂事業先驅

阿里影業（1060）自5月20日公布全年業績後，股價於一個月內曾經累積上升超過一倍，原因包括阿里影業2023年全資收購大麥之後，於阿里品牌的協同效應下，票務及現場娛樂內容方面帶來可觀的增長；另一方面，市場憧憬阿里影業推動發展人工智能提升製造效能，阿里影業正逐步發展虛擬拍攝及AI演員，並已率先應用於陸劇，阿里影業有望成為內地AI娛樂事業的先驅，獲得投資者的注意。

收購大麥過後，擁有票務平台及現場娛樂內容，為阿里影業提供可靠收入盈利來源。大麥的年度分部業績達到12.3億元人民幣，較截至2024年3月底止分佔4個月大麥全部收入（4個月收入2.81億元人民幣）顯著增長。而阿里影業本身的IP業務盈利亦增長約74%，至3.8億元人民幣，表現理想。

阿里影業5月至今成交大幅增加，股價急升逾一倍過後，呈現長線多頭排列形態。股價最近進入調整，估計整固需時，可等候機會分段吸納。

[楊智佳 數據尋寶]