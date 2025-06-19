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2025年6月19日星期四
股市最前線
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太古城3房租逾5.5萬 7年同類新高
NOVO LAND 3A最快下周開價
TWELVE PEAKS洋房3.1億蝕放 低7年前買入價三成
虛銀推迎新優惠 1個月享16厘
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【明報專訊】12個月港元定存跌近2厘，幸而虛擬銀行推出迎新優惠，一個月可達16厘，收取利息較3個月定存更高。
（請看附圖）
日報新聞-相關報道：
澳元定存高息精選
(2025-06-19)
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