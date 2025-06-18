漢口大廈重建方案修改 擬設逾5萬呎酒店樓面

料涉99間客房 另建95伙住宅

上述物業位於漢口道43至49A號，資料顯示，項目佔地逾1.15萬方呎，最新計劃擬建1座27層高物業，包括約95個住宅單位，涉約3.96萬方呎樓面；另約5.47萬方呎樓面作酒店用途，涉約99個房間；其餘住宅及商店等樓面涉約4.44萬方呎，即總樓面共涉逾13.8萬方呎。

事實上，有關項目去年已獲城規會批出發展方案，其中總樓面、住宅單位樓面不變，惟住宅伙數由約110伙略減，而原定約9.9萬方呎商業樓面，撥出約5.47萬方呎用於「酒店」用途。申請人指出，擬議發展的酒店，符合政府支持旅遊業作可持續發展，若新方案獲批准，項目將在2029年落成。

漢口大廈於1959年落成，原屬11層高商住物業，地下為商舖，1樓或以上為住宅單位。新世界或有關人士早年進行收購，並在2019年向土地審裁處提出強拍申請，2023年以底價21.34億元在強拍場上統一業權。