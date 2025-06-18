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經濟

香港地產

外籍專才5.1萬租維港滙3房 呎租64元

【明報專訊】隨着住宅租賃旺季將臨，市場消息指出，西南九龍長沙灣維港滙I新錄第2座高層A室租務成交，實用面積794方呎3房1套間隔、望海景，獲外籍專才以5.1萬元承租、實用呎租高見64元，料創屋苑同類3房戶呎租新高；代理消息指出，單位於2023年曾以4.2萬元租出，即新租金較約兩年前高9000元或21%；業主2021年以2443萬元一手購入，享租金回報約2.5厘。

觀月‧樺峯兩房租2.38萬 業主回報3厘

此外，中原首席分區營業經理王能透露，觀塘月華街觀月‧樺峯高層H室，實用面積595方呎，兩房1套連儲物房間隔，以2.38萬元租出、實用呎租40元；業主於2015年初以約919萬元一手買入，享租金回報約3.1厘。

香港置業高級聯席董事翁嘉慧指出，奧運站維港灣第8座低層B室，實用面積786方呎3房1套間隔，望維港海景，以3.75萬元獲外區家庭客承租、實用呎租48元；業主2008年以約820萬元購入，享租金回報約5.5厘。

另香港置業首席聯席董事謝啟源表示，深水埗半新盤愛海頌第2座高層B室，實用面積488方呎兩房戶，業主以2.18萬元放租1日，議價後減1600元或7%，以2.02萬元租出、實用呎租逾41元；業主2020年底以899.8萬元一手購入，享租金回報約2.7厘。

內地生租星凱．堤岸開放戶 付一年租18萬

新界市况方面，中原高級分行經理姚枝榮表示，火炭半新盤星凱．堤岸第1座高層C室，實用面積228方呎，開放式間隔，獲一名內地來港學生以1.5萬元承租、實用呎租約66元，並一次過預繳全年租金約18萬元。單位業主2025年以485萬元一手購入，享租金回報約3.7厘。

相關字詞﹕內地生來港租樓 愛海頌 維港灣 觀月‧樺峯 租金上升 星凱．堤岸 維港滙 暑假租務旺季 租務成交 租賃成交

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