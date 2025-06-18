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經濟

香港地產

劉錦成等1777萬沽比墅洋房 料輸三成

【明報專訊】部分新界豪宅不乏二手蝕讓。過去曾涉足本港豪宅新盤的內地民企上市公司、前北京合康變頻董事長劉錦成夫婦或相關人士，資料顯示，持有的大埔比華利山別墅翠樺道單號屋，實用面積2047方呎、4房1套連家庭廳等，以約1777萬元售出、實呎約8681元。

上述屋苑今年暫錄約10宗買賣登記，實呎均低於1萬元。至於今次售出物業，原業主劉錦成2011年以約2423萬元一手購入，帳面蝕646萬元或27%，若連各項使費，料實蝕約770萬元或32%。

不過，二手細價樓則頻錄短炒獲利個案。資料顯示，位於紅磡明安街、樓齡達58年的黃埔唐樓B座高層01室，實用面積316方呎兩房間隔，於今年2月底以243.8萬元易手後，單位至上月底完成交易，並迅速在6月初，再以262萬元售出、實呎8291元，即該投資者持貨約3個月，帳面賺約18.2萬元或7.5%，若扣除各項使費，料仍賺約13萬元或5%離場。

紅磡58年舊樓262萬沽 3個月帳賺7.5%

祥益高級分行經理林家倫指出，年初入伙的天水圍YOHO WEST，新錄第3B座低層B8室成交，實用面積440方呎兩房間隔，連部分發展商附送之家俬，以516.8萬元易手、實呎11,745元。

原業主2023年底以483.08萬元購入，持貨約1年半，帳面賺逾33萬元或7%，連各項使費及發展商回贈計，料原業主賺約36.5萬元或8%。

新都城兩房售490萬 較年初高9%

利嘉閣高級分區董事蔡庭勇透露，將軍澳新都城上月全月錄約11宗成交，隨平價盤漸被消化，6月至今僅錄約兩宗二手買賣，當中1期第8座中層B室，實用面積363方呎兩房戶，以490萬元易手、實呎13,499元，成交紀錄顯示，同座高層B室今年2月以450萬元成交，反映上述中層戶的新成交價，較同類高層戶約4個月前的價位，調升9%；上述新成交單位原業主於2022年以640萬元購入，帳面蝕150萬元或23%，連使費料實蝕約180萬元或28%。

相關字詞﹕投資者 比華利山別墅 新都城 YOHO WEST 短炒成交 短炒獲利 二手蝕讓 二手樓市 名人沽貨 二手市場

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