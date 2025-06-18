瑜一．天海現樓示範單位望維港

上述相關單位包括第1A座18樓A室、D室，其中A室為經改動單位，實用面積968方呎，採3房連儲物室間隔。樓層高度約3.225米，玄關入門連接弧形高櫃，內置旋轉鞋櫃，兼具實用性和時尚感。

兼具實用性與時尚感

客、飯廳分區明確，牆飾採用皮革材料，整體家居佈置以米白色、淺灰色為主調，放置弧形淺灰色梳化及漸變藍色地毯，突顯優雅格調；客廳外接約27方呎露台，外望九龍市區和維港景色，而主人套房及其中一間睡房與客廳同向；其中主人套房設曲尺形廣角窗，室內採光度充足，可遙望九龍灣至鯉魚門景觀，擁有180度角廣闊景致，房內亦擺放玻璃紋理大衣櫃，增添收納空間。

廚房屬梗廚設計，連接儲物室及洗手間，並附連洗衣乾衣機、雪櫃、抽油煙機、電磁爐等家電；浴室屬明廁設計，內設浴缸。

設落地玻璃窗 採光度足

至於D室，實用面積996方呎，屬3房連儲物室間隔無改動單位；客飯廳呈長形，同樣外接27方呎露台，亦展示發展商贈送的音響器材；主人房、兩間睡房同坐向，開則四正，設落地玻璃窗，採光度理想，均可望維港景色。廚房同為梗廚設計，設有入牆儲物櫃，連接儲物室及內置廁所，空間感充足。