NOVO LAND 3A期快上樓書 擬月底賣 傲瀧兩伙撻大訂特色戶重售 賣平逾兩成

明報記者 林尚民

新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND 3A期涉534伙，短期內將以現樓形式推售，日內上載樓書，以及開放示範單位予傳媒參觀，最快本月底開售。他指出，近期樓市、股市暢旺，料未來樓價將有5%至10%上升空間。

新地雷霆：股樓皆旺 樓價看升一成

至於下半年部署，雷霆稱，主要推售新盤包括啟德天璽‧天第2期、大埔白石角University Hill餘下單位，天水圍YOHO WEST將推出大單位招標。新地代理執行董事陳漢麟補充，NOVO LAND 3A期由2座組成，提供534伙，單位實用面積237至1527方呎，提供開放式至4房戶，當中兩房戶約佔五成，另設特色單位。

天璽．海天瀧同錄大額成交

新地同系啟德跑道區天璽．海，新錄6月首宗成交，為第1座20樓B室，實用面積1408方呎4房雙套設計，成交價6663.38萬元、實呎4.73萬元；據成交紀錄冊顯示，買家如提前於180日完成交易可獲3%回贈，另獲印花稅直送4.25%、家庭客回贈1%等優惠。另恒地（0012）牽頭啟德跑道區天瀧亦錄新成交；恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，單位為第7座19樓B室，實用面積1173方呎4房戶，成交價4214萬元、實呎3.59萬元。至於傲瀧重售兩伙早前撻大訂特色戶，獲一組買家以逾9031萬元購入，當中E座Garden Duplex 3室，實用面積2324方呎4房連花園，連雙車位以4219.4萬元成交、實呎1.81萬元；相對2020年售價5622.8萬元、實呎2.41萬元，賣平25%。

滶晨收逾4700票 超額46倍

另同座Penthouse Triplex 3室，實用面積2598方呎4房間隔連平台和天台，連雙車位以4812.4萬元成交、實呎1.85萬元；相對2019年原售價6610.5萬元、實呎2.54萬元，賣平27%。

同系滶晨，新世界營業及市務部總監何家欣指出，項目過去3日收逾4700票（估計主要屬首輪銷售向隅客的復活票），以周五價單形式次輪發售100伙計，超額46倍，明日下午截止認購登記。