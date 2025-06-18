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經濟
楊智佳 數據尋寶

投資策略

楊智佳：個別內險股重拾強勢 新華保險可吸

【明報專訊】恒指昨日下跌80點，收報23,980點，主板成交2021億元。調整市交投略為縮減，投資者買入意欲減弱，同時未見龐大沽壓，初步定性為健康調整。整體港股之中，昨日1287隻下跌，781隻上升。下跌5%或以上股份多達240隻，上升5%或以上股份僅129隻。跌股多於升股，屬典型調整市。

《明報》港股數據庫涵蓋30個行業當中，18個行業平均錄得下跌。熱炒股多數出現沽壓，醫療保健行業平均下挫3.51%，今年累積升幅最多的歌禮製藥（1672）及和鉑醫藥（2142）分別急挫13.56%及15.47%，生科股龍頭的信達生物（1801）及君實生物（1877）亦分別下跌4%及9%。正如早前本欄提及，生科股一旦進入調整，幅度不會少，至於哪個位置能錄得較大支持？有見龍頭生科股累積了接近20個交易日的升勢，當股價回吐至20天線的話、回撤至近期升浪的平均價，或許能初步守住。

生科股回吐至20天線 或能初步守住

至於生科股會否快速完成整固、再展升勢，要視乎資金有否新的出路。網絡科技類股份重新獲投資者青睞，例如阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）能夠追落後逆市上升，舜宇光學（2382），瑞聲科技（2018）亦向好，倘此類落後股持續轉強，資金有機會從生科股暫時撤離。因此，吸納生科股毋須操之過急，可同時觀察其他科技股走勢才作決定。

除生科股外，其餘大部分下跌行業的平均跌幅為1%以內，整固尚算溫和，未有迹象顯示港股進入中線弱勢。

防守性股份及落後股佔優，具備防守力的公路股及燃氣股仍然偏穩。個別內險股回復強勢，除了早前推介過人保集團（1339）之外，經營內地壽險業務的新華保險（1336）亦是可以吸納之選。

新華保險與人保集團的共通點，是近期保費收入錄得可觀增長。新華保險最新公布今年1至5月原保險保費收入99.09億元人民幣，按年增長26%，相比2024年的原保險保費收入增速2.8%明顯加快。至於今年首季純利按年上升19%，至58.8億元人民幣，表現不俗。

新華保險中線首先上望48元

近年內地壽險企業的保費增長表現出現分歧，上述的人保及新華保險，均較中國人壽（2628）及中國平安（2318）為佳，股價雙雙跑贏後兩者。

論估值，新華保險股價相對每股內含價值約0.44倍，市盈率只有4.3倍，仍然偏低，未來有上升空間。股息率約3.9厘，估計今年收入盈利增長之下，全年派息有增無減。

新華保險於去年9月港股大升市期間，股價短時間內上升逾1倍，其後進入調整，股價今年開始逐步回升，交投卻不見明顯縮減，反映投資者持續積極買入該股，除了4月7日港股大跌市之外，其餘時間均未見新華保險股價出現明顯調整。

踏入6月中旬，新華保險正向歷史高位進發，預料後市阻力不大，中線首先上望突破頸線後的量度升幅48元，明顯跌穿35元止蝕。

[楊智佳 數據尋寶]

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