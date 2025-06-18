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經濟
2025年6月18日星期三
股市最前線
曹操出行招股籌18億 孖展超額逾倍 4236元入場 平治等6基投認購逾半發售股份
穎通今起招股 無引入基投
港股失守24000 成交兩周低
匯豐投資管理：全年料1.4萬億北水湧港股
彭博：新世界付一筆美元債利息
瑞銀：搶出口料降溫 內地經濟添壓
國泰重上全球最佳航空公司三甲 卡塔爾航空續居榜首 新加坡航空居次
調查：95%央行擬增持黃金儲備
阿里Qwen3大模型 蘋果MLX框架適用
高德地圖開通澳門網約的士服務
花旗：恒地中環新海濱商廈租賃勝預期
日本明年放慢縮減買債 阻債息續升 日圓曾失守145
FT：7月峰會前 歐拒與華經貿對話
參議院版預算法案加碼削醫療開支
張兆聰：中免對利淡沒反應 可留意
港元定存集友銀行7日年利率見6.08厘
澳元定存高息精選
姜靜：美元日圓仍利淡因素主導
技術取勝：澳優低位動力漸強
李嘉誠基金會治肝癌儀器贈劍橋史丹福
泡泡瑪特珠寶店京開張 Labubu斷貨
楊智佳：個別內險股重拾強勢 新華保險可吸
周顯：收藏品與炒賣價值分不開
湯文亮：業主亂叫租 害死香港
NOVO LAND 3A期快上樓書 擬月底賣 傲瀧兩伙撻大訂特色戶重售 賣平逾兩成
瑜一．天海現樓示範單位望維港
劉錦成等1777萬沽比墅洋房 料輸三成
外籍專才5.1萬租維港滙3房 呎租64元
漢口大廈重建方案修改 擬設逾5萬呎酒店樓面
北角M1酒店放售 意向2.3億
DOUBLE COAST I 享海濱園林雙重景觀
長實花語海伺機出擊
瀚亞投資英永沛：日股尋寶 須避免「低價陷阱」
澳元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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