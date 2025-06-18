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經濟
姜靜 外匯動靜

投資策略

姜靜：美元日圓仍利淡因素主導

【明報專訊】以色列和伊朗衝突進入第五日，雙方繼續發動空襲，緊張局勢暫時未有明顯降溫的迹象。地緣政治局勢升級，傳統上利好避險貨幣，但過去幾天美元和日圓的升幅快速被抹去。一方面，是因為伊朗呼籲美國總統特朗普介入調停，市場憧憬中東緊張局勢或緩和；另一方面，由於利淡因素繼續主導美元和日圓的短期走勢。

以伊衝突爆發以來，美元作為避險貨幣的功能未如期發揮，儘管美匯指數上周五從3年多低位回升，但整體升幅非常有限。另外，美國作為淨能源出口國的有利角色，以及美債收益率回升（油價急升引致通脹預期反彈，推高美債收益率），都未能支持美元，主要原因是目前看空美元的交易非常擁擠。對於本周美聯儲議息會議，市場預期當局不會調整政策利率，點陣圖中對2025年政策利率中位數預測可能維持在3.875厘不變。

至於日圓，兌美元上周五一度走强至142.80的高位，其後迅速回落，主要是由於美日利差拉闊、油價上漲，以及最近日本央行較鴿派的立場。首先，油價的上漲，不利於依賴進口能源的日本，具體而言可能導致進口急升、貿易逆差擴大。另外，日央行行長植田和男指出，日央行距離2%的通脹目標仍有一段距離，令市場猜測加息時機可能推遲，目前交易員押注最快明年1月繼續加息。但日本廣泛的價格壓力和工資增長都為進一步加息帶來依據，料政策正常化不會偏離既定軌道。此外，日本財務省將於本周五與主要經銷商會面，以評估債券需求，預期調整40年期日債的拍賣規模，同時可能會通過增加2年期或5年期日債拍賣規模來填補空缺，或有助穩定長債收益率。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]

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