FT：7月峰會前 歐拒與華經貿對話

或降峰會取得成果期望

報道指出，今年是中歐建交50周年，消息指雙方已定於7月24至25日在北京舉行領導人峰會，而經貿高層對話屬峰會前的一系列會議之一，旨在為領導人峰會奠定基礎。報道指出，中方希望舉行此次對話，但歐盟則認為，中國與歐盟之間的貿易談判，未取得實質進展，因此不適合舉行。報道並引述歐盟一位高級官員稱，只有在峰會上能夠達成可落實的協議時，歐盟才會同意舉行此次對話。

報道指出，中歐經貿高層對話若停擺，勢必會降低對中歐領導人峰會取得任何具體成果的期望。

不過，另一名不願具名的歐盟官員指出，中歐經貿高層對話並非定期舉行，且不一定都是在中歐峰會前舉行。

報道引述知情人士表示，中國因應美國總統特朗普4月開徵的關稅，對稀土實施出口管制，但歐洲企業卻連帶受到影響，加劇了中國與歐盟的緊張關係。

中國商務部沒有回應報道。中國外交部就稱，中歐深化對話與合作「有利於雙方」。歐盟委員會一位發言人則表示，歐盟目前正專注於峰會的籌備工作。

（綜合報道）

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