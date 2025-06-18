花旗：恒地中環新海濱商廈租賃勝預期

全年盈利取決於半山項目

花旗按基本月租及估算，實際計算成本收益率料約為4.2%及3.8%，符合恒地香港寫字樓物業2.75%至4.125%的資本化率水平。

花旗目前預測，受累於缺少政府土地收回，恒地2025年上半年盈利表現可能疲軟；但全年盈利穩定性則取決於半山衛城道8號項目，項目預計於今年第三季開售，並預測毛利率將高達50%以上，以及政府土地收回的進展。

花旗又預期恒地年度股息將保持穩定，維持對恒地的「買入」評級，目標價25.6元。

料恒地年度股息保持穩定

花旗指出，今次Jane Street租用恒地中環新海濱商廈22.34萬方呎樓面，預期基本月租每方呎137元，租期為5年，Jane Street有權續租4年，計及裝修補貼等後，預計實際租金介乎每方呎105至115元，較鄰近的國際金融中心現行租金高約10%，並較中環甲級商廈平均租金高出近40%。