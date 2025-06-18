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經濟

調查：95%央行擬增持黃金儲備

【明報專訊】世界黃金協會發布「央行黃金儲備調查2025年」，是次調查結果與先前其他調查相似，各國央行均對持有黃金抱有良好的預期（favourable expectations），95%的受訪央行相信將會在未來一年增持黃金儲備。另有73%受訪央行表示未來5年內，於全球儲備中輕微或大幅減持美元資產，同時增加歐元、人民幣及黃金資產。

73%央行5年內減持美元資產

歐洲央行日前發表報告已指出，黃金於去年底已超越歐元成為全球第二大儲備資產，規模僅次於美元。今次世界黃金協會調查發現，各國央行過去3年間增持1000噸黃金，遠高於過去10年平均值的400至500噸，反映各國央行於地緣政治及經濟環境不確定性背景下，加快增持黃金的步伐。

調查又指出，今年有創紀錄的43%受訪央行認為，環球央行的黃金儲備會於同一時期增加，當中沒有一家受訪央行預期央行的黃金儲備會減少。此外，有44%的受訪者表示會主動管理其黃金儲備，較去年的37%上升7個百分點。當中「提高回報」為主動管理黃金儲備的主要因素，另「風險管理」則超越「戰略交易」，成為第二大主因。

調查亦指出，有64%受訪央行均選擇英倫銀行，為其黃金儲備存放點，繼續成為環球央行最受歡迎黃金儲備存放地。今年有59%受訪央行表示於國內存放黃金儲備，較去年的41%上升18個百分點。但僅得7%受訪央行表示打算於未來一年，增加於國內存放黃金儲備規模。

英倫銀行成最受歡迎存放地

世界黃金協會表示，是次調查於今年2月25日至5月20日間進行，今年收到73份回覆，為8年前啟動調查有紀錄以來最大規模。協會指出，其調查樣本於地域及黃金持有量方面，均於整體央行之中有高度的代表性。現貨黃金於昨晚8時25分左右，報每盎司3387美元。

相關字詞﹕不確定性 增持 英倫銀行 存放 風險管理 美元資產 黃金儲備 央行 黃金 世界黃金協會

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