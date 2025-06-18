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經濟

國泰重上全球最佳航空公司三甲 卡塔爾航空續居榜首 新加坡航空居次

【明報專訊】被喻為航空界「奧斯卡」的英國航空評級機構Skytrax公布「2025年全球最佳航空公司」年度排名，國泰航空（0293）從去年的第5名提升至第3，是國泰自2015年後，時隔10年再次重返全球三甲行列。榜單首位由卡塔爾航空蟬聯，新加坡航空則位居第二。Skytrax首席執行官Edward Plaisted在新聞稿中強調，航空公司能夠持續保持高品質的服務標準是再次獲得認可的關鍵因素。

明報記者 黃志偉

Skytrax指出，本次全球航空公司調查涵蓋逾325家航空公司，年度獎項評定主要依據大規模顧客滿意度調查結果以及星級評定體系。在「全球最佳航空公司」的完整榜單中，卡塔爾航空與新加坡航空繼續領跑。至於第4及第5名，分別為阿聯酋航空和全日空航空（見表）。

國泰於2014年曾排名全球首名，最新排名第3（見圖）。國泰行政總裁林紹波稱，是次評選結果令人振奮和鼓舞，印證集團堅定不移地致力提供優質卓越的服務，悉心照顧每一細節，讓顧客出遊更感稱心滿意。

另外，國泰旗下香港快運亦從去年的第119名躍升至第72名，首次成功躋身全球百強航空公司之列。值得注意的是，香港快運在「全球進步最大航空公司（The World's Most Improved Airline 2025）」排名中名列第3，僅次於星宇航空和ITA航空。

快運首次躋身百強

除綜合排名提升外，國泰亦在其他單項獎方面獲獎，在「全球最佳機上娛樂」評選中排行首名，第2及第3名分別為阿聯酋航空及卡塔爾航空。同時，在「全球最佳經濟艙」方面，國泰航空亦位居第1，卡塔爾航空及新加坡航空緊隨其後。

不過，在「全球最佳商務艙」中，國泰航空排第3名，在卡塔爾航空和新加坡航空之後。在體現軟實力的「全球最佳機艙服務員」評選中，新加坡航空再次榮獲第1，其次是全日空航空，國泰航空位列第3。同時，國泰於「全球最清潔航空公司」亦排行第3名，不及長榮航空和全日空。

港航排56 大灣區航空未上榜

香港其他航空公司方面，香港航空在「全球最佳航空公司」排名中上升了5名，達到第56名，在「全球最佳區域航空公司」評選中，位列第8名，此獎項的首名則是曼谷航空。至於大灣區航空在本次Skytrax排名中則未見上榜。

相關字詞﹕國泰航空

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