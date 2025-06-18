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經濟

瑞銀：搶出口料降溫 內地經濟添壓

【明報專訊】瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤預計，中美關稅暫緩期間「搶出口」及相關生產加快或會繼續，但勢頭將逐漸降溫，令下半年經濟增長面臨更下行壓力。

下半年料減息推額外財策

汪濤指出，中美兩國在6月原則上同意實施日內瓦經貿會談成果的框架，中國可能放寬部分稀土出口管制，而美國或會放寬針對晶片、EDA（電子設計自動化）軟體、噴射發動機及學生簽證的部分限制。然而，由於雙方在核心問題上分歧嚴重，瑞銀認為短期內難以達成全面協議。即使美國未來可能因法律原因而取消「對等關稅」和芬太尼關稅，但仍可能透過其他貿易條款徵收新關稅。因此，瑞銀預計美國對中國產品的加權平均關稅稅率將在32%左右的水平維持更長時間。

汪濤提到，在「搶出口」活動及政策支持下，今年首5個月的出口、工業生產、消費和固定資產投資都表現穩健。不過，隨着「搶出口」效應消退及財政補貼接近尾聲，料下半年經濟增長將面臨更大下行壓力；此外，房地產市場持續低迷，房價下跌預期導致居民購房意願減弱。為此，瑞銀預計下半年政策支持仍亟待加碼，包括進一步減息0.2至0.3厘，並推出額外財政刺激措施（佔GDP比重0.5%至1%），例如設立規模達5000億元人民幣的新型政策性銀行金融工具。瑞銀指出，額外政策支持的出台時機可能取決於未來經濟數據表現，預計會在第三季末前後推出。

該行指出，若政府發放剩餘的「以舊換新」消費補貼，6月及第三季的社會消費品零售總額仍有望保持韌性。汪濤表示，由於去年基數較低且目前增長勢頭穩健，第二季GDP按年增長將維持在4.5%至5%。儘管下半年增長勢頭預計會顯著放緩，但額外的政策支持有望穩定第四季的經濟增長。

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