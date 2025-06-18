匯豐投資管理：全年料1.4萬億北水湧港股

薦歐洲存續期等「安全替代品」

匯豐投資管理亞洲固定收益投資主管兼董事總經理梅立中續稱，隨着美國例外論消退，亞洲憑藉積極的增長動力、強勁的基本因素及資金流轉變，重新成為環球投資者的首選目的地，而在可觀的收益率、利好政策，以及由西方轉向東方的多元化新時代推動下，亞洲信貸市場有望上漲。

股市方面，匯豐認為，面臨環球經濟放緩及地緣政治緊張局勢等外來不確定，亞洲股市仍展現出相對的宏觀韌力，區內偏向看好中國、印度及東盟等更注重國內發展的經濟體，因該等國家更有能力透過強勁的內需緩解此等風險。

對於中國市場，匯豐投資管理中國及核心亞洲股票主管沈昱指出，中國股市在過去兩個月表現強韌，此外內地投資者通過南向通湧入港股，年初至今已達創紀錄的800億美元，按照目前的速度，全年有可能達到1800億美元（1.4萬億港元），相當於2024年流入美國股市的外國資金的一半。

受A股企業、ADR回歸及對科技公司興趣回升的推動，港股上市申請公司數量有所增加，1個月HIBOR已降至2022年以來的最低水平，也將有利港股表現，尤其是房地產、公用及房地產投資信託基金（REIT）等板塊，因而仍看好內地及香港股市下半年走勢。