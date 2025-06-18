明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

匯豐投資管理：全年料1.4萬億北水湧港股

【明報專訊】今年環球市場持續波動，匯豐投資管理環球首席策略師Joseph Little表示，步入2025年中極高的政策不確定，或令美國乃至環球經濟增長承壓，而美國例外論的結束，將迫使投資者重新評估美股、美國國庫券的安全性及美元的地位，踏入下半年，市場可能延續動盪趨勢，新的「安全替代品」變得更為重要，例如歐洲存續期，以及個別優質公共及私募信貸。

薦歐洲存續期等「安全替代品」

匯豐投資管理亞洲固定收益投資主管兼董事總經理梅立中續稱，隨着美國例外論消退，亞洲憑藉積極的增長動力、強勁的基本因素及資金流轉變，重新成為環球投資者的首選目的地，而在可觀的收益率、利好政策，以及由西方轉向東方的多元化新時代推動下，亞洲信貸市場有望上漲。

股市方面，匯豐認為，面臨環球經濟放緩及地緣政治緊張局勢等外來不確定，亞洲股市仍展現出相對的宏觀韌力，區內偏向看好中國、印度及東盟等更注重國內發展的經濟體，因該等國家更有能力透過強勁的內需緩解此等風險。

對於中國市場，匯豐投資管理中國及核心亞洲股票主管沈昱指出，中國股市在過去兩個月表現強韌，此外內地投資者通過南向通湧入港股，年初至今已達創紀錄的800億美元，按照目前的速度，全年有可能達到1800億美元（1.4萬億港元），相當於2024年流入美國股市的外國資金的一半。

受A股企業、ADR回歸及對科技公司興趣回升的推動，港股上市申請公司數量有所增加，1個月HIBOR已降至2022年以來的最低水平，也將有利港股表現，尤其是房地產、公用及房地產投資信託基金（REIT）等板塊，因而仍看好內地及香港股市下半年走勢。

上 / 下一篇新聞

曹操出行招股籌18億 孖展超額逾倍 4236元入場 平治等6基投認購逾半發售股份
曹操出行招股籌18億 孖展超額逾倍 4236元入場 平治等6基投認購逾半發售股份
穎通今起招股 無引入基投
穎通今起招股 無引入基投
港股失守24000 成交兩周低
港股失守24000 成交兩周低
彭博：新世界付一筆美元債利息
彭博：新世界付一筆美元債利息
瑞銀：搶出口料降溫 內地經濟添壓
瑞銀：搶出口料降溫 內地經濟添壓
國泰重上全球最佳航空公司三甲 卡塔爾航空續居榜首 新加坡航空居次
國泰重上全球最佳航空公司三甲 卡塔爾航空續居榜首 新加坡航空居次
調查：95%央行擬增持黃金儲備
調查：95%央行擬增持黃金儲備
阿里Qwen3大模型 蘋果MLX框架適用
阿里Qwen3大模型 蘋果MLX框架適用
高德地圖開通澳門網約的士服務
高德地圖開通澳門網約的士服務
花旗：恒地中環新海濱商廈租賃勝預期
花旗：恒地中環新海濱商廈租賃勝預期
日本明年放慢縮減買債 阻債息續升 日圓曾失守145
日本明年放慢縮減買債 阻債息續升 日圓曾失守145
FT：7月峰會前 歐拒與華經貿對話
FT：7月峰會前 歐拒與華經貿對話
參議院版預算法案加碼削醫療開支
參議院版預算法案加碼削醫療開支
張兆聰：中免對利淡沒反應 可留意
張兆聰：中免對利淡沒反應 可留意
港元定存集友銀行7日年利率見6.08厘
港元定存集友銀行7日年利率見6.08厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
姜靜：美元日圓仍利淡因素主導
姜靜：美元日圓仍利淡因素主導
技術取勝：澳優低位動力漸強
技術取勝：澳優低位動力漸強
李嘉誠基金會治肝癌儀器贈劍橋史丹福
李嘉誠基金會治肝癌儀器贈劍橋史丹福
泡泡瑪特珠寶店京開張 Labubu斷貨
泡泡瑪特珠寶店京開張 Labubu斷貨
楊智佳：個別內險股重拾強勢 新華保險可吸
楊智佳：個別內險股重拾強勢 新華保險可吸
周顯：收藏品與炒賣價值分不開
周顯：收藏品與炒賣價值分不開
湯文亮：業主亂叫租 害死香港
湯文亮：業主亂叫租 害死香港
NOVO LAND 3A期快上樓書 擬月底賣 傲瀧兩伙撻大訂特色戶重售 賣平逾兩成
NOVO LAND 3A期快上樓書 擬月底賣 傲瀧兩伙撻大訂特色戶重售 賣平逾兩成
瑜一．天海現樓示範單位望維港
瑜一．天海現樓示範單位望維港
劉錦成等1777萬沽比墅洋房 料輸三成
劉錦成等1777萬沽比墅洋房 料輸三成
外籍專才5.1萬租維港滙3房 呎租64元
外籍專才5.1萬租維港滙3房 呎租64元
漢口大廈重建方案修改 擬設逾5萬呎酒店樓面
漢口大廈重建方案修改 擬設逾5萬呎酒店樓面
北角M1酒店放售 意向2.3億
北角M1酒店放售 意向2.3億
DOUBLE COAST I 享海濱園林雙重景觀
DOUBLE COAST I 享海濱園林雙重景觀
長實花語海伺機出擊
長實花語海伺機出擊
瀚亞投資英永沛：日股尋寶 須避免「低價陷阱」
瀚亞投資英永沛：日股尋寶 須避免「低價陷阱」