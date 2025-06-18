穎通今起招股 無引入基投

執行董事兼首席執行官林荊稱，中國市場「嗅覺經濟」及「情緒價值」消費具廣闊發展潛力。近年零售市道低迷，惟集團產品矩陣介乎300元至過萬元，有效滿足不同消費者需求。此外，穎通主力客群為90後及千禧世代，其購買力並未明顯受經濟環境影響。

FWD富衛通過上市聆訊

穎通集資所得款項淨額約55%擬用於發展及擴大直銷渠道。執行董事兼首席財務官朱維馴指出，雖然實體經營普遍遇阻，但顧客購買香水時需要親身體驗，線下渠道仍具發展空間，且難以被線上購物模式取代。集團將繼續在內地開設及擴張「拾氛氣盒」門店，計劃於未來3年內合共開設約100家線下店。他表示，其中僅有16間將設於一線城市，二三線城市則佔84間，主要由於租金及人力成本相對較低，以及競爭壓力較小。朱維馴續指出，集團會堅持回饋股東的策略，公司上市後，年度派息比率將不低於50%。

另外，李澤楷旗下保險公司FWD富衛集團本周一（16日）通過上市聆訊，或將很快開啓招股，摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。上月底彭博報道指出，富衛擬集資數億美元。

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