曹操出行招股籌18億 孖展超額逾倍 4236元入場 平治等6基投認購逾半發售股份

明報記者 邱潤青

另海天味業（3288）公布確認以招股價上限36.3元定價，並行使發售量調整權增發相等於全球發行約6%新股，令集資額增至約101億元。

海天上限定價 集資增至101億

曹操出行是次引入6名基石投資者，包括Mercedes-Benz（平治）（美：MBGAF）旗下投資公司、未來資產證券（香港）、無極資本、國軒高科（深：002074）旗下國軒香港、億緯鋰能（深：300014）旗下億緯亞洲及速騰聚創（2498）間接全資附屬公司RoboSense HK，合共認購近9.52億元股份、佔是次集資額51.3%。

曹操出行集資所得款項淨額將在未來3年內用於提升並推出一系列訂製車、提升技術及投資自動駕駛、擴大地理覆蓋範圍、償還若干銀行借款及用作營運資金及一般公司用途。截至昨晚9時，曹操出行獲孖展超購1.2倍，涉資4.09億元，以富途借出2.12億元最多。

香江電器亦於昨日起至20日招股，發行6822萬股，10%在本港公開發售。招股價介乎2.86元至3.35元，集資最多2.3億元。每手1000股，入場費3383.79元，預期於25日掛牌，國金證券為獨家保薦人。

香江電器孖展超購3倍

香江電器引入順捷投資、興黃控股及雲星科技共3名基石投資者，合共認購8000萬元人民幣股份，約佔是次集資額四成。值得留意的是，香江電器主營電器類及非電器類家居用品的研發、設計、生產與銷售。與去年底上市初期獲投資者追捧的卡羅特（2549）相似，該公司亦是廚房和生活家居用品的原始設備製造商（OEM）和原始設計製造商（ODM）。據招股書，香江電器集資所得擬用於設立泰國廠房以增強全球佈局、自動化與數字化升級改造以實現可持續增長、設立新研發中心及用於集團的一般營運資金。截至昨晚9時公司獲孖展超購3.15倍，涉資9487萬元。

另有A股上市公司、高速數據通訊與可替代能源電力傳輸綜合解決方案提供商沃爾核材（深：002130）、倉儲智能機器人公司極智嘉科技、連鎖火鍋店巴奴國際及綜合供應鏈解決方案提供商Hope Sea同於本周一（16日）遞表申請上市。

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