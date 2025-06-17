明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

開雲挖角雷諾CEO 股價彈 集團負債逾百億歐元 Gucci增長乏力

【明報專訊】法國雷諾汽車（Renault ）宣布，行政總裁Luca de Meo將在7月中離任，在汽車行業以外尋求新挑戰。據法國傳媒報道，de Meo將出任奢侈品牌Gucci母企開雲集團（Kering）的行政總裁，並最快在周一收市後正式公布。消息稱，開雲從雷諾挖角，期望de Meo帶領開雲走出低谷。路透社指出，Gucci增長乏力，其母企開雲集團已背負超過100億歐元債務，使其面臨信評被下調的風險。開雲集團過去兩年股價挫逾六成，不過受新CEO的消息刺激，股價昨高見190.9歐元，升幅最多達一成。

領導雷諾5年的de Meo成功帶領公司走出困境，此前該公司借用了政府支持的貸款，以度過新冠疫情，並不得不為俄羅斯業務減值數十億歐元，雷諾更曾被認為是雷諾-日產聯盟（Renault–Nissan Alliance）的負累。但在de Meo領導下，雷諾推出大規模的成本削減措施，削減全球員工總數和產能，使雷諾規模縮小，但更靈活。

與此同時，雷諾專注於技術創新及品牌提升，與晶片大廠高通等展開合作，既押注於混合動力車，又加快推出電動車等新車型，並為日產進行「鬆綁不分手」的策略調整，轉向更靈活、自主的合作關係，恢復雷諾的收入及盈利增長。在de Meo任內，雷諾股價升近1倍。受其離任的消息影響，雷諾昨股價跌近7%。

de Meo曾領雷諾走出困境

開雲集團過去20年由皮諾（Francois-Henri Pinault）掌舵，他自父親Francois Pinault手上接掌零售企業巴黎春天集團（PPR），一手將其發展成奢侈品巨頭，旗下主要品牌還包括聖羅蘭（YSL）、巴黎世家（Balenciaga）、Bottega Veneta及Alexander McQueen等。不過為開雲貢獻近三分之二利潤的Gucci，近年在中國市場陷入困境。雖然該品牌過去兩年已兩度宣布撤換創意總監，但暫未走出困境，與LVMH（法：MC）及愛馬仕（Hermes）（法：RMS）等對手難以競爭。

Bernstein奢侈品行業分析師Luca Solca認為，選擇de Meo似乎是「正確的方向」，他為需要變革的開雲「帶來csh 量與經驗」，但Solca也質疑他「能否像在汽車行業般迅速進入狀態，並發揮成效」。現年58歲的de Meo曾在快意（Fiat）及福士（Volkswagen）等車廠任職，擔任雷諾行政總裁期間，曾與agnès b. 等時尚品牌簽署合作協議。

擬出售物業股份減債

富瑞（Jefferies）分析師Philippe Houchois讚揚de Meo為雷諾帶來「色彩」、活力和優秀業績，指雷諾此前多年的產品和財務狀况一直未如理想。他的離職使雷諾群龍無首。雷諾是去年唯一沒有發盈警的歐洲主要車廠。

至於開雲集團，近年收購了香水製造商 Creed，以及意大利時尚品牌華倫天奴（Valentino）的30%股份。該集團還投資地產，以減少對Gucci的依賴，但現正尋求出售這些物業的股份，以減少債務。今年第一季，開雲收入按年減少14%。為集團貢獻近一半收入的Gucci收入領跌，較去年同期減少25%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕開雲集團（Kering） 雷諾 國際金融

上 / 下一篇新聞

內地上月零售升6.4% 勝預期 工業固投續放緩 分析：仍需政策支持
內地上月零售升6.4% 勝預期 工業固投續放緩 分析：仍需政策支持
房地產弱勢未改 首5月投資跌幅擴大
房地產弱勢未改 首5月投資跌幅擴大
上月通過私有化新奧能源 新奧股份申港交所上市
上月通過私有化新奧能源 新奧股份申港交所上市
海天味業集資額擬加碼至101億
海天味業集資額擬加碼至101億
高盛籲買民企「十巨頭」 稱投資價值回升
高盛籲買民企「十巨頭」 稱投資價值回升
彭博機港匯觸7.85弱方 路透系統未到價
彭博機港匯觸7.85弱方 路透系統未到價
港上月貨櫃吞吐量按年跌13% 業界：廠商不敢接新單 憂本月「跌得仲勁」
港上月貨櫃吞吐量按年跌13% 業界：廠商不敢接新單 憂本月「跌得仲勁」
港交所：20新股擬各籌逾10億美元
港交所：20新股擬各籌逾10億美元
大家樂全年少賺三成 派息比率續100%
大家樂全年少賺三成 派息比率續100%
有線伙內地平台拓微短劇 股價升一成
有線伙內地平台拓微短劇 股價升一成
鴻小飯堂推動可持續餐飲 食材注重低碳 符合環保飲食趨勢
鴻小飯堂推動可持續餐飲 食材注重低碳 符合環保飲食趨勢
憧憬中東局勢可控 道指早段升500點
憧憬中東局勢可控 道指早段升500點
空巴獲沙特1326億訂單
空巴獲沙特1326億訂單
張兆聰：海天上市首日 宜有賺即走
張兆聰：海天上市首日 宜有賺即走
港元定存PAO Bank一個月年利率見16厘
港元定存PAO Bank一個月年利率見16厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：運費或漲 海豐上望28元
黃雯怡：運費或漲 海豐上望28元
梁天卓：父親的存在感
梁天卓：父親的存在感
吳雷鈞：「醜萌」經濟崛起 解碼Labubu背後成功邏輯
吳雷鈞：「醜萌」經濟崛起 解碼Labubu背後成功邏輯
薛偉傑：大批「星鏈」衛星墜毁 馬斯克太空雄心遇挫
薛偉傑：大批「星鏈」衛星墜毁 馬斯克太空雄心遇挫
技術取勝：快手或破高位再上
技術取勝：快手或破高位再上
何民傑：善用港優勢 打造穩定幣交易中心
何民傑：善用港優勢 打造穩定幣交易中心
楊智佳：港股贏家主導 料持續強勢
楊智佳：港股贏家主導 料持續強勢
周顯：泡泡瑪特是軟實力表現
周顯：泡泡瑪特是軟實力表現
湯文亮：稀土是什麼？
湯文亮：稀土是什麼？
滶晨再加推52伙 個別加價3% 折實均呎2.24萬 周五次輪價單賣100伙
滶晨再加推52伙 個別加價3% 折實均呎2.24萬 周五次輪價單賣100伙
利嘉閣廖偉強：倘美減息 下半年一手成交或達萬宗
利嘉閣廖偉強：倘美減息 下半年一手成交或達萬宗
外籍客租轉買 1800萬入市愉景灣3房戶
外籍客租轉買 1800萬入市愉景灣3房戶
外籍公司高層4.6萬租珀麗灣特色戶 創同類新高
外籍公司高層4.6萬租珀麗灣特色戶 創同類新高
接管人8100萬 沽鄧成波家族美孚舖
接管人8100萬 沽鄧成波家族美孚舖