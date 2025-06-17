開雲挖角雷諾CEO 股價彈 集團負債逾百億歐元 Gucci增長乏力

領導雷諾5年的de Meo成功帶領公司走出困境，此前該公司借用了政府支持的貸款，以度過新冠疫情，並不得不為俄羅斯業務減值數十億歐元，雷諾更曾被認為是雷諾-日產聯盟（Renault–Nissan Alliance）的負累。但在de Meo領導下，雷諾推出大規模的成本削減措施，削減全球員工總數和產能，使雷諾規模縮小，但更靈活。

與此同時，雷諾專注於技術創新及品牌提升，與晶片大廠高通等展開合作，既押注於混合動力車，又加快推出電動車等新車型，並為日產進行「鬆綁不分手」的策略調整，轉向更靈活、自主的合作關係，恢復雷諾的收入及盈利增長。在de Meo任內，雷諾股價升近1倍。受其離任的消息影響，雷諾昨股價跌近7%。

de Meo曾領雷諾走出困境

開雲集團過去20年由皮諾（Francois-Henri Pinault）掌舵，他自父親Francois Pinault手上接掌零售企業巴黎春天集團（PPR），一手將其發展成奢侈品巨頭，旗下主要品牌還包括聖羅蘭（YSL）、巴黎世家（Balenciaga）、Bottega Veneta及Alexander McQueen等。不過為開雲貢獻近三分之二利潤的Gucci，近年在中國市場陷入困境。雖然該品牌過去兩年已兩度宣布撤換創意總監，但暫未走出困境，與LVMH（法：MC）及愛馬仕（Hermes）（法：RMS）等對手難以競爭。

Bernstein奢侈品行業分析師Luca Solca認為，選擇de Meo似乎是「正確的方向」，他為需要變革的開雲「帶來csh 量與經驗」，但Solca也質疑他「能否像在汽車行業般迅速進入狀態，並發揮成效」。現年58歲的de Meo曾在快意（Fiat）及福士（Volkswagen）等車廠任職，擔任雷諾行政總裁期間，曾與agnès b. 等時尚品牌簽署合作協議。

擬出售物業股份減債

富瑞（Jefferies）分析師Philippe Houchois讚揚de Meo為雷諾帶來「色彩」、活力和優秀業績，指雷諾此前多年的產品和財務狀况一直未如理想。他的離職使雷諾群龍無首。雷諾是去年唯一沒有發盈警的歐洲主要車廠。

至於開雲集團，近年收購了香水製造商 Creed，以及意大利時尚品牌華倫天奴（Valentino）的30%股份。該集團還投資地產，以減少對Gucci的依賴，但現正尋求出售這些物業的股份，以減少債務。今年第一季，開雲收入按年減少14%。為集團貢獻近一半收入的Gucci收入領跌，較去年同期減少25%。

（綜合報道）

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