有線伙內地平台拓微短劇 股價升一成

CEO料投入少 回報期快

有線寬頻股價昨日罕見大升11.43%，收報3.9仙，成交額78.06萬元。杜之克說，集團計劃今年內開發短劇，並預期回報期快，較容易掌握資金投入。將於7月落地的i-CABLE FAST則借助FAST技術，可供集團在亞洲及多個市場落地，涉及投資不太高昂，營運成本亦不高。在澳門落地時，集團會與當地營運商分帳。

電視廣告市場方面，杜之克形容：「廣告市場困難，並非限於電視行業，而是整個廣告市場，都經營辛苦。」杜稱集團因應做了很多工作，當中會增加社交媒體及網絡廣告的空間，連同免費電視台、鐵路車廂等渠道統一銷售，期望可配合客戶「集約式」投放廣告需求。

上月交HOY TV續牌意向

在免費電視台HOY TV續牌方面，杜之克稱集團5月底已提交續牌意向、亦着手縮窄虧損，爭取在投入較低下取得效果。電訊網絡方面，杜指出商業對商業（B2B）的業務有所增長。財務總裁劉治經稱，集團正開源及優化流程，並審慎去運用現金、監察現金流量，暫無集資打算；亦透過與大股東溝通及營運所得現金，供發展所需。