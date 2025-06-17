港交所：20新股擬各籌逾10億美元

現時H股對A股溢價幅度較大、或折讓幅度最少的十大股份中，當中有4隻為上市不足一年的半新股（見表），包括寧德時代（3750）、恒瑞醫藥（1276）、赤峰黃金（6693），以及美的（0300）。

大灣區企赴深二次上市「做大個餅」

內地當局日早前公布允許於港上市的大灣區企業到深交所二次上市。陳翊庭表示，兩地上市可增加股份流通量以及提升估值，指出於兩地上市可「做大啲個餅」、帶來良性循環，不會產生負面影響。她指出，不論是A股公司來港的「先A後H」，或是大灣區港上市企業到深圳上市的「先H後A」，均可令企業接觸更多投資者。

陳翊庭解釋，她以「先A後H」的寧德時代為例，寧德H股上市後，對公司A股的流通量產生正面影響，表示於兩地上市不會分薄投資者，反而會互相帶動成交量。

陳翊庭透露，港交所曾收到中東公司來港上市查詢，但她提到中東自身的證券市場仍處於初步發展階段，當地投資者還未熟悉香港市場，因此雙方先於產品方面合作。她更指，最近於外地與其他地區交易所高層會面、或於參與論壇時，有人表示很羨慕香港潛在上市公司資源豐富。