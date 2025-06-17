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經濟

香港地產

接管人8100萬 沽鄧成波家族美孚舖

【明報專訊】「舖王」鄧成波家族，旗下多個物業近年先後被接管人放售，其中荔枝角美孚新邨百老匯街一個由約克幼稚園租用之舖位，最新獲投資者陳成忠以8100萬元承接，成交價較22年前鄧氏家族購入價高約1.1倍。

上述物業為美孚新邨百老匯街1至31地下、平台及3、4樓，面積約2.54萬方呎，連約8000方呎平台，以約8100萬元售出，呎價約3189元，鄧成波家族早於2003年以3800萬元購入，22年後物業升值4300萬元或1.1倍。物業由約克幼稚園於2016年起租用，租約期至2028年，另有5年續租權，現時月租約51萬元水平，新買家租金回報約7.5厘。

投資者陳成忠買入 較22年前升逾倍

資料顯示，新買家為銳興實業有限公司（SHARP INDUSTRIAL LIMITED），公司股東為GRL21 NOMINEE LIMITED，董事為陳成忠。資料顯示，陳成忠近年曾入市多個不同物業，包括以多家公司名義於去年以1.67億元一手購入恒地（0012）長沙灣Belgravia Place共24伙，同年亦以5180萬元購入原由已故「舖王」鄧成波家族成員持有、並已淪為銀主盤的長沙灣青山道136至138號全幢舊樓。

東邊街舖不足千萬沽 13年帳蝕三成

此外，市場消息指出，西環東邊街27號地舖，面積約720方呎，最新以約938萬元成交，呎價約1.3萬元，舖位現由設計公司以約3.18萬元租用，新買家享4厘租金回報。原業主2012年1350萬元購入，持貨約13年，現帳面蝕讓約412萬元或30%。

相關字詞﹕美孚新邨舖位 舖位蝕讓 陳成忠 鄧成波家族 接管人

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